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Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor - Son Dakika

Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor

20.11.2021 12:04
Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor

Bursalı alim Mehmed Zahid Kotku'nun anıldığı uluslararası sempozyum başladı.

Bursalı alim Mehmed Zahid Kotku'nun anıldığı uluslararası sempozyum başladı.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı.

Sempozyum, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Bursa'nın, Kotku için ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti.

Yılmaz, Mehmed Zahid Kotku'nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek "Bu sempozyumlarla bu büyük alimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, Kotku için iki yılda bir, yeni yönlerini güncel bakış açısıyla ele alan sempozyumlar yapmaya devam edeceklerini de aktardı.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanı Adem Şahiner ise Kotku'nun birçok insanın yetişmesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından gelenlere teşekkür eden Şahiner, programın düzenlenmesinde görev alanlara şükranlarını sundu.

Sempozyum yarın sona erecek

10 üniversiteden 40'tan fazla akademisyenin katılarak bildiri sunacağı sempozyum, açılış panelinin yanı sıra 5 farklı oturumdan oluşacak.

İlk oturumda Kotku'nun askerlik döneminde tuttuğu günlüklere yansıttığı, dönemin olaylarına yaklaşımı değerlendirilirken ikinci oturumda, Kotku'nun kitaplarından hareketle tefsir, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlere dair yaklaşımları masaya yatırılacak.

Üçüncü oturumda aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığına ilişkin bildiriler sunulacak. Dördüncü oturumda ise tasavvufi ahlak, nefis terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak. Son oturumda da Kotku'nun atıfta bulunduğu eserler, kullandığı manzumeler ve Özbekçeye çevrilen kitapları konu edilecek.

Değerlendirme oturumuyla yarın sona erecek sempozyumda sunulan tüm bildiriler kitap haline getirilecek.

Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor
Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor
Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor

Mehmed Zahid Kotku, Sempozyum, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmed Zahid Kotku, doğduğu şehir Bursa'da uluslararası sempozyumda anılıyor - Son Dakika


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