Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Mehmet Akif Ersoy Ölüm Yıldönümünde Anıldı

1 saat önce

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde anıldıArda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Akif, istiklal için mücadeleden yılmayan neslin bayrak şahsiyetidir.

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde anıldı

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Akif, istiklal için mücadeleden yılmayan neslin bayrak şahsiyetidir. Davası için bazen cephelerde bazen minberlerde olan şahsiyettir. 'Korkma' nidası milletimize dün olduğu gibi bugün de güç ve umut aşılamaktadır? dedi.

Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'nci yıldönümünde çeşitli programlarla anılıyor. Etkinlikler çerçevesinde Sanatçı Ahmet Yenilmez, İstiklal Şairi Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Korkma' isimli tiyatro oyununu bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Aziz milletin aziz evlatlarına milli şuurumuzu ve nice eserini miras bırakan şairimizi vefatının 82'nci yılında rahmetle, minnetle anıyoruz. Milyonlarca Asım onun izinden gidiyor, tüm dünyada onun davasını temsil ediyor. Akif, istiklal için mücadeleden yılmayan neslin bayrak şahsiyetidir. Davası için bazen cephelerde bazen minberlerde olan şahsiyettir. 'Korkma' nidası milletimize dün olduğu gibi bugün de güç ve umut aşılamaktadır. O sesleniş bugün bir tiyatro ile yılları aşmakta ve sadece bu salonda değil hepimizin gönüllerinde yankılanmaktadır? dedi.

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:36 Kaynak: DHA

DHA, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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