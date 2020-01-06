Mehmet Akif İnan Ödülleri - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şair, yazar, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan için, "Kuruluş irademizin öncü öznesi, kurucu genel başkanlığın ötesinde Memur-Sen davasının değişmez lideridir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Mehmet Akif İnan Vakfı tarafından, sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada, Akif İnan'ın ebediyete irtihalinin 20'nci yılını idrak ettiklerini anımsatarak, İnan'ı saygı, minnet, rahmet ve şükranla andı.

İnan'ın, düşünceye adanmış bir hayat yaşadığını belirten Yalçın, "Öyle bir irade ki çağı ve erdemi kuşanmış ehliyetiyle yol açtı, yol aldı. Öyle bir teslimiyet ve samimiyet ki, misyona sadakatte şahsiyetiyle, idrak ve şuur noktasında kemalatıyla örnek ve öncü oldu. Öyle bir mensubiyet ki kalemini ve kelamını medeniyet davasına adadı. Öyle bir aksiyoner kararlılık ki, bütün bildiklerini ve yaptıklarını kenara koyup, emek hareketi lideri oldu ve kurduğu emek hareketi akademik hizmet sendikacılığı markası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İnan'ın bu toprakların, fikir dünyasının, kadim medeniyetle yeniden bağ kurma çabasının aydını ve aydınlatıcısı olduğuna işaret eden Yalçın, fikir düzleminde doğuyu, hayat düzleminde ise doğruyu yaşamanın ve hakim kılmanın peşinde olduğunu söyledi.

Yalçın, İnan'ın her nefesinde insanları aydınlatmanın, insanca yaşatmanın, aydını insan kılan kavramların hakim olmasının mücadelesini verdiğini dile getirerek, Memur-Sen'in de bu mücadelenin hem zirvesi hem de en büyük ve kadimleşecek eseri olduğunu bildirdi.

Ali Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Memur-Sen, diğer bütün eserlerinin taşıyıcısı, ortaya çıkarıcısı ve yaşatıcısı olmak hasletine de sahiptir. Mehmet Akif İnan, kuruluş irademizin öncü öznesi, kurucu genel başkanlığın ötesinde Memur-Sen davasının değişmez lideridir. Bu bakış açısıyla eserlerini, fikirlerini, hassasiyetlerini, medeniyete dair gayretlerini yaşatmak, yaymak, yaygınlaştırmak hedeflerini asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Mehmet Akif İnan Vakfı, bu sorumluluğun gereğini yerine getirme irademizin ete, kemiğe bürünmüş halidir. Memur-Sen, Mehmet Akif İnan Vakfı'nın ayakta kalmasına, Vakıf ise İnan'ın bilişinin, duruşunun, görüşünün, duyuşunun, bildirişinin ve kavrayışının anlatılmasına, aktarılmasına, anlaşılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirecek."

Jüri Özel Ödülü Diyarbakır annelerine

Konuşmaların ardından, 6 dalda dağıtılan ödüller sahiplerine takdim edildi.

Törende, Başarı ve Teşvik Ödülü Milli Sporcu Meryem Elif İyin'e, Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü Hizmet-İş Sendikası'na, Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü Ersin Nazif Gürdoğan'a, Uluslararası Değer Ödülü Mabid Ali Muhammed El-Jarhi'ye, Üstün Hizmet Vefa Ödülü saatçi Musa Çağıl'a verildi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri ise jüri özel ödülüne layık görüldü.