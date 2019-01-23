Mehmet Aslantuğ "KARDEŞ Çocukları'nı İlk Kez Anlattı!

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" 27 Ocak Pazar günü Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Çok iyi bir oyuncu kadrosunun bir araya geldiğini belirten Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu gibi güçlü kadın oyuncularının yanı sıra başarılı genç oyuncularının dizide bir araya geldiğini belirtiyor. Aslantuğ, "Gold Film'le, Hanımın Çiftliği'nde yıllar öncebirlikte çalışmıştık. Yönetmen Faruk Teber, Türkiye'de yönetmen olarak atmosfer kurma konusunda özel bir kaç insandan biridir. " sözleriyle izleyenleri güçlü bir hikayenin beklediğinin müjdesini verdi.

Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner'in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'la (Nur Fettahoğlu)yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor;" Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye'yedönüyor vekendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarlayüzleşiyor" diyor.

Kardeş Çocukları'nınkonusu ise ;Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, "Sosyetik güzel'' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul'dadır.Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerinyolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" ilk bölümüyle 27 Ocak Pazar günü saat 20:00'da Star TV' de ekrana gelecek.