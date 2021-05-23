Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart - Son Dakika

Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart

23.05.2021 13:35
Mehmet Ceyhan,

Türkiye'deki koronavirüs aşılama süreciyle ilgili canlı yayında açıklamalar yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusuna "Maskeleri çıkarabilmemiz için vakaları binli rakamlara indirmemiz şart" cevabını verdi. Maskeleri çıkartmanın tamamen vaka yoğunluğuyla alakalı olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, ABD'de aşılı insanların kalabalık olmayan ortamlarda maskelerini çıkarabildiği örneğini de verdi.

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken aşı tedariki konusunda da önemli bir yol kat edildi. Prof. Dr. Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satır başları:

"EN İYİ İHTİMAL SONBAHAR"

"Rehavete kapılıp tedbirleri bir anda gevşetmememiz gerekir. Sayılar önümüzde olduğu için bir tarih verebiliyoruz. En iyi ihtimalle sonbahara en kötü ihtimalle yıl sonunda rahatlamış olacağız. Aşılamadan sonra vaka artışıyla ilgili dalgalanmalar olmayacak. Artık kendimizi aşılanmamış ülkelerden korumamamız gerekecek. İkinci doz aşıları yaptığımızda "Bu işten kurtulduk" diyebiliriz.

Üçüncü doz için vatandaşların kafasında soru işareti olmasın. Firmalar şimdiden pazar payını ayarlamak adına bu tip açıklamalarda bulunuyor, ancak bununla ilgili çok net bir araştırma olmadığı için henüz düşünmek doğru değil. İnaktif aşı yaptıranlarda 3 ay sonra koruyuculuğun azaldığını ve 3. doz aşının yaptırılabileceğini söyleyebiliriz.

Şili'nin 10 buçuk milyon kişilik Sinovac sonuçlarını açıklamasıyla örnek olarak orası gösteriliyor. Yüzde 68 bağışıklık kazandırıyor. Biz kurtulacağız muhtemelen bir kaç ay sonra, ancak dışarıdan virüsün girmesi mümkün o yüzden sınırlarımızı koruyacağız.

"AŞILAMA SAYISI DEĞİL HIZI ÖNEMLİ"

Aşılamada kaç kişiyi aşıladığınız değil, hangi hızda aşıladğınız ve hangi hızda bu işi bitirdiğiniz önemli. Aşılama sayısında kötü bir durumda değiliz. Başka ülkelerle kıyaslama yanıltabilir. Aşılama yüzde 70'lere varmadığı sürece iş bitti diyemeyiz.

MASKEYİ NE ZAMAN ÇIKARABİLİRİZ?

Bu biraz vaka yoğunluğuyla ilgili. Vaka sayılarımızı böyle binli rakamlara indirebilirsek belli yerlerde belli şartlarda maskeleri çıkartabiliriz. ABD'de aşılı insanlar, kalabalık olmayan ortamlarda maskeleri çıkarabiliyor.

VAKALARIN DÜŞME NEDENİ

Dünyada vakalar aşıdan ve kısıtlamadan bağımsız olarak düşüyor. Bunun nedeni ise virüs doygunluk noktasına ulaşarak piki yaşıyor. Herkeste bağışıklık geliştirdiği için 3 aylık korunma dönemine giriliyor ve vakalar düşmeye başlıyor.

YERLİ AŞI NE ZAMANA YETİŞİR?

Bunun biz süresi var. Teknoloji hızlanır ancak hastaların gözlemi belli bir zaman zarfı içerisinde yapılır. Bu yüzden sonbahara yerli aşının kullanıma sunulacağını düşünüyorum.

Kayseri'deki yerli aşı çalışmasında Faz-3 çalışması başlanacak. Bu aşıyı üçüncü doz olarak kullanabiliriz fikrine ben katılmıyorum. Böyle bir çalışma henüz yok. Bu aşı Sinovac'ın aynı yapısında olan İnaktif bir aşı. Epey bir yol alındı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank Bey'in aşılandığı aşı daha yüksek teknolojili bir aşı. Son derece güvenilir ve bilinen bir teknoloji."

Mehmet Ceyhan, Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz? sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart

Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Türkiye, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan, 'Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?' sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart - Son Dakika


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