Mehmet İzol:

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. İzol, "Bu bir savaş değil, terör temizliğidir" dedi.



Mersin GİAD Başkanı İzol, yazılı bir açıklama yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatına destek verdi. Türkiye'nin bu zorlu süreci de atlatarak kendini bir kez daha kanıtlayacağının altını çizen İzol, "Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılık ve azimle çıkmış olduğu yolda emin adımlarla ilerliyor. Bizler iş dünyası olarak, devletimiz ve ordumuzun daima yanındayız. Barış Pınarı Harekatının Türkiye'nin lehine sonuçlanacağına, ordumuzun bu seferden de zaferle çıkacağına inancımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı Barış Pınarı Harekatının savaş niteliği taşımadığını, bunun bir terör temizliği olduğunu vurgulayan İzol, şunları kaydetti:



"Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı, ülkemizi tehdit eden terörün ortadan kaldırılması adına düzenlenen bir operasyondur. Bunu bir savaş olarak nitelendiren ve Türkiye'ye karşı algı oluşturmaya çalışanlar bunun farkına varmalıdır. Savaş devletler arasında olur." - MERSİN