Mehmet Özhaseki: "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız" - Son Dakika

Mehmet Özhaseki: "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız"

08.10.2020 16:28

Mehmet Özhaseki: "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yine oradayız ve yanındayız" dedi.

Mehmet Özhaseki: "Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız"

SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yine oradayız ve yanındayız" dedi.

Samsun'u ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını dile getiren Mehmet Özhaseki, "Bundan yüz yıl önce büyük bir dikkat ve teyakkuzla ülkemizin bağımsızlığı için, birlik beraberliği bütünlüğü için bir mücadele vermişsek üç aşağı beş yukarı bugünde aynı mücadele devam ediyor. Birkaç yıl öncesinde ülkemizin belirli bölgelerinde vatan haini eşkıyalar 'çukurlar kazarak öz yönetim ilan ediyoruz, buraya T.C. giremez' gibi bir ifadeyle adeta bağımsızlık ilan ettiler. Bunları unutmadık unutmayacağız. Unutursak gafil avlanırsak Allah korusun başımıza büyük felaketler gelir. Sonra çok yakın zamanda milletin parasıyla puluyla alınmış olan o tankları tüfekleri de asker üniformalı eşkıyaların bu millete çevirdiklerini de unutmadık. Bugün verdiğimiz mücadele Suriye'de devam ediyor, Akdeniz'de devam ediyor, Karadeniz'de devam ediyor, Azerbaycan'da devam ediyor. Şimdi de Kıbrıs'ta devam eden Kıbrıs Türkü'nün çok haklı mücadelesinde biz yine oradayız ve yanındayız. Hiç kimse şunu aklından çıkarmasın bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Siz ne kadar güçlüyseniz o kadar haklarınızı korursunuz dimdik bu milleti temsil edersiniz" diye konuştu.

Samsunla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özhaseki, "Samsun göz bebeği bir şehrimiz. Ülkemizin Karadeniz'e açılan kapısı olma vasfını sürdürüyor. Bu şehirde altını çizeceğim bir konu da müthiş bir uyum içinde olması. Bu uyumda emeği geçen başta bakanımız. Eski bakanımız şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'le ilgili hep olumlu kanaat var. Takdir hisleri var. İlçe başkanlarımızla müthiş bir uyumu var, il başkanımızla uyumu var, milletvekilleriyle uyumu var. Bana göre de bir şehrin kalkınmasına en önemli faktör de işte bu uyumdur. Birliğin olduğu yerde beraberliğin olduğu yerde Allah'da bereket verir. İnşallah Samsun'da bundan istifa eder" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Mehmet Özhaseki: Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız
Mehmet Özhaseki: Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız
Mehmet Özhaseki: Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız
Mehmet Özhaseki: Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Samsun, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki: 'Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde yanındayız' - Son Dakika


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