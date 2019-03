Mehmet Tosun Herkesin Yanında

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.



Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Mehmet Tosun, AKUT Bodrum ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneklerini ziyaret ederek, zor günlerde vatandaşın ve devlet kurumlarının yanında olan arama ve kurtarma derneklerine desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi;



"Maalesef şu an bu tür gönüllülük esasına dayanarak hayat kurtaran organizasyonları yeni yeni fark ediyoruz ülke olarak. Baktığımız zaman bu konuda kamu yararına çalışan, örgütlenerek ülke genelinde operasyonlara katılan bir kurumsal yapıyı desteklemek hepimizin görevi."



"Turizm Sektöründeki Mücadelenizde Yalnız Kalmayacaksınız"



Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin daveti üzerine düzenlenen toplantıya katılan Mehmet Tosun, burada turizmcilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak turizm sektörü hakkındaki düşüncelerinden bahsetti.



Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmada özellikle kış aylarında Bodrum'a direkt uçuşlarda sıkıntı olduğunu belirterek şunları söyledi; " Bizim bu sıkıntıyı problemi çözmeden önce şehri turizme hazırlamamız gerekiyor. Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Sel baskınlarını ulusal kanallardan izleyenler Bodrum'a kışın gelmek istemez, niye gelsin? Kim can güvenliğinin olmadığı, bir felakette hayatını yitirme ihtimalinin olduğu bir yere seyahat planlaması yapar? Yapmaz. Bunun için kesinlikle hangi kurum yetkiliyse, büyükşehir belediyesi de dahil olmak üzere kurumlarla işbirliği içerisinde kendimizi milletten ve devletten büyük görmeden iyi ilişkiler geliştirip Bodrum Yarımadamızdaki altyapı problemlerimizi, yol problemlerimizi, katı atık problemlerimizi, aydınlatma problemlerimizi, kaldırım düzenlemelerimizi ve sokak güvenliği problemimizi kesinlikle çözmemiz gerekiyor."



Turizmde dışardan gelen misafir sayısının yeniden artmaya başladığını dile getiren Mehmet Tosun, "Özellikle üzerine vurgu yaparak söylüyorum; Turizm sektöründeki mücadelenizde yalnız olmayacaksınız. Bodrum Belediyesi sizin yanınızda olacak. Belediyede bir turizm şube müdürlüğü oluşturacağız. Bir turizm danışma meclisimiz olacak. Alacağımız bütün kararları orada tartışacağız ve Bodrum'u siz değerli turizmciler ve Bodrum'da yaşayanlarla birlikte ortak akılla katılımcılık anlayışıyla yöneteceğiz ve siz 6 ay turizm yapacaksınız." dedi.



Bodrum'un yeni ve farklı tanıtım yöntemlerine ihtiyacı olduğunu da belirten Mehmet Tosun, bununla ilgili projelerinin hazır olduğunu, seçildikleri takdirde hemen çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.



Mahalle Toplantıları Yoğun Katılımla Devam Ediyor



İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun gerçekleştirdiği ziyaretlerine Yakaköy ve Yokuşbaşı Mahallelerindeki toplantılarla devam etti.



Yakaköy Mahallesinin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Tosun, Türkmen Mahallesi olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlarla yaptığı toplantıda, kendilerinin kimseyi ırk, dil, din olarak ayırmadığını ve ayırmayacaklarını söyledi. Alevi vatandaşlar için Cem Evi projesini ilk kendilerinin başlattığını belirten Tosun, göreve seçildikleri takdirde Kürt vatandaşlar için de taziye evi yapmak için hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi.



Yokuşbaşı Mahallesinde Coşkulu Karşılama



Gittiği her mahalle toplantısında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mehmet Tosun, Yokuşbaşı Mahallesinde de coşkuyla karşılandı. Tosun burada yaptığı açıklamalarda vatandaşlardan dedikodulara kulak asmamalarını söyledi. Seçildikleri takdirde hiçbir personelin işinden çıkarılmayacağını belirten Tosun, "Bugün çok yetenekli olmalarına rağmen hiç alakaları olmayan bölümlerde çalışan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Bunun için sizden ricam, Yokuşbaşı'nda yaşayan vatandaşlarımız olarak burada belediyede çalışan arkadaşlarımıza sesleniyorum; Asla hiçbir personelimiz mağdur edilmeyecek. İşten çıkartılmayacaklar. Tekrar söylüyorum maaşlarını zamanında alacaklar. Sosyal hakları da iyileştirilecek. Bodrum Gıda A.Ş.'de de kim çalışıyorsa çalışmaya devam edecek. O kafeteryaları da yine Gıda A.Ş. işletmeye devam edecek. Sadece daha kaliteli daha ucuz hizmet vermeye çalışacağız." dedi.



Mehmet Tosun, 31 Martta göreve geldikleri takdirde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına hangi partiden ve hangi başkan seçilirse seçilsin Bodrum'a en iyi hizmetleri getirebilmek için kendileriyle en iyi şekilde diyalog kuracaklarını belirterek, "Bugüne kadar çözülemeyen sorunları hep beraber çözeceğiz" dedi. - MUĞLA

