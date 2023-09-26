Meksika'da Piknik Yapan Ailenin Masasına Dadanan Ayı, Masadaki Yiyecekleri Yerken Kadın ve Çocuğu Dona Kaldı - Son Dakika

Meksika'da Piknik Yapan Ailenin Masasına Dadanan Ayı, Masadaki Yiyecekleri Yerken Kadın ve Çocuğu Dona Kaldı

Meksika\'da Piknik Yapan Ailenin Masasına Dadanan Ayı, Masadaki Yiyecekleri Yerken Kadın ve Çocuğu Dona Kaldı
Son Güncelleme: 26.09.2023 19:29

Meksika'nın Nuevo Leon kentinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkı'nda piknik yapan bir ailenin masasına ayı dadandı. Ayı, masadaki yiyecekleri yerken, masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı. Ayının gitmesini bekleyen aile, bu anları kayıt altına aldı. Ayının yiyecekleri bitirdikten sonra hiç kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Yetkililer, piknikçilerin doğru bir şekilde hareket ettiklerini ve ayıların insanları tehdit olarak görmediğini açıkladı.

- Piknikçiler masalarına dadanan ayı nedeniyle dona kaldı

MEXİCO CİTY - Meksika'da piknik yapan ailenin masasına dadanan ayı, masadaki yiyecekleri yerken masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı.

Nuevo Leon kentinde yer alan Chipinque Ekolojik Parkı'nda piknik yapan ailenin masasına ayı dadandı. Ayı yiyecekleri yerken, masada bulunan kadın ve çocuk dona kaldı. Hareketsiz şekilde ayının gitmesini beklediği anlar anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kadının çocuğa sarılarak eliyle gözlerini kapattığı, ayının ise masadaki yiyeceklere odaklandığı görüldü.

Ayının yiyecekleri yedikten sonra hiç kimseye zarar vermeden olay yerinden uzaklaşarak yaşam alanına döndüğü ifade edildi. Yetkililer, piknikçilerin olay sırasında hareketsizce bekleyerek en doğrusunu yaptıklarını belirterek, bu sayede ayıların insanları bir tehdit olarak görmediklerini açıkladı.

Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde, ayıların yerleşim yerlerine inmesi veya bölgede yaşayan insanlara yaklaşması gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor. Son olarak birkaç hafta önce Monterrey şehrinin sokaklarında çöpleri kurcalarken görülen büyük bir ayı, bölge sakinlerinde paniğe neden olmuştu.

Kaynak: İHA

Leon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da Piknik Yapan Ailenin Masasına Dadanan Ayı, Masadaki Yiyecekleri Yerken Kadın ve Çocuğu Dona Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Piknik Yapan Ailenin Masasına Dadanan Ayı, Masadaki Yiyecekleri Yerken Kadın ve Çocuğu Dona Kaldı - Son Dakika
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