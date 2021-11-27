Meksika, düzensiz göçü önlemek için bazı Brezilyalıların vizesiz girişini askıya alacak - Son Dakika

Meksika, düzensiz göçü önlemek için bazı Brezilyalıların vizesiz girişini askıya alacak

MEXICO Meksika'nın, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bazı Brezilya vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine izin veren 17 yıllık programı askıya alacağı bildirildi.

MEXICO Meksika'nın, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla bazı Brezilya vatandaşlarının ülkeye vizesiz girmesine izin veren 17 yıllık programı askıya alacağı bildirildi. Meksika Dış İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, ABD'ye ulaşmak amacıyla Meksika'ya seyahat eden Brezilyalı göçmenlerin sayısındaki artışın ardından, vizesiz girişleri askıya alma kararının verildiği belirtildi. Kararın, düzensiz göçmen akışındaki artışı ve çetelerin ABD'ye gitmek isteyen Brezilya vatandaşları üzerinden para kazanmasını engellemek amacıyla alındığı aktarıldı. 11 Aralık'tan itibaren geçerli olacak karar, halihazırda ABD, Avrupa, Japonya ve Kanada için geçerli seyahat vizelerine sahip olan Brezilyalıları etkilemeyecek. Orta Amerika, Haiti ve Küba'dan gelen göçmenler, ABD sınırına ulaşmak için genellikle Meksika topraklarını kullanıyor.

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