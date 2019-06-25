Son Dakika Haberleri: Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
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Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor

40 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.

Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Ekonomi
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