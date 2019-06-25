Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
40 dakika önce
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:38
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump
, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray
Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.
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