Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede - Son Dakika

Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede

25.10.2020 15:16
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede, System.String[]

DİYARBAKIR'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, dün sorguya alındı. Emniyetteki sorgusu bugün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getiriyen Vatansever'in savcılık sorgusu sürüyor.


- Diyarbakır
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede
Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede

Güvenlik Önlemleri, Mustafa Aslan, Diyarbakır, Vatansever, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede - Son Dakika

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