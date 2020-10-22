Melikgazi Belediyespor, ligin 3. Maçına hazır - Son Dakika

Melikgazi Belediyespor, ligin 3. Maçına hazır
22.10.2020 11:43
Türkiye 1. Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin üçüncü hafta maçında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a konuk olacak.
Türkiye 1. Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin üçüncü hafta maçında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'a konuk olacak.
Türkiye 1. Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta Konya Büyükşehir Belediyespor ve Maliye İhtisaspor maçlarını kaybeden Melikgazi Belediyespor, Kocaeli deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Bu maç için son antrenmanını yapacak olan ekip yarın Kocaeli'ye hareket edecek. Bu sezon 12 takımın bulunduğu grupta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 4. sırada bulunurken Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor ise 11. Basamakta yer alıyor. Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da başlayacak. - KAYSERİ
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