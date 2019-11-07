Son Dakika Haberleri: Memduh Boydak'ın oğluna, FETÖ'den beraat
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Memduh Boydak'ın oğluna, FETÖ'den beraat

6 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Memduh Boydak'ın oğluna, FETÖ'den beraat, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Can Furkan Boydak, hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da 2014 yılında hesap açtırdığı iddiasıyla 'örgüte yardım etme' suçundan dava açılan Boydak, banka hesabının bilgisi dahilinde açılmadığını öne sürdü. Sanık Can Furkan Boydak, "Babam Memduh Boydak, benim bilgim dışında açtı. 7 yıldır Amerika'da yaşıyordum. Basında çıkan haberlerden sonra böyle bir hesabım olduğunu  öğrendim. Babam bilgi vermemişti" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Can Furkan Boydak'ın, Boydak ana dosyasında Memduh Boydak'ın söz konusu hesapları kendisinin açtığını belirten ifadelerini gerekçe göstererek, beraatına karar verdi. Geçen yıl 12 Temmuz'daki ana dosyanın karar duruşmasında Memduh Boydak, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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