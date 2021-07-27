Üye Girişi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması

27.07.2021 21:13
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dere yataklarını, iklim değişikliğini, küresel ısınmayı konuşmaları gerektiğini belirterek, "Buna kader deyip geçemeyiz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dere yataklarını, iklim değişikliğini, küresel ısınmayı konuşmaları gerektiğini belirterek, "Buna kader deyip geçemeyiz." dedi.

Artvin ve Rize'de sel bölgesindeki incelemelerinin ardından Trabzon'un Akçaabat ilçesine gelen İnce, restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Arhavi'de büyük bir felaketin yaşandığını, insanların zor durumda olduğunu söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmek istediklerini dile getiren İnce, doğal afetlerin toplum olarak konuşularak masaya yatırılması gerektiğini anlattı.

Japonya'da deprem olduğunda kimsenin ölmediğini ifade eden İnce, "Bizde deprem olduğunda şehirler yerle bir oluyor. Bunları konuşmalıyız. Dere yataklarını, iklim değişikliğini, küresel ısınmayı konuşmalıyız. Buna kader deyip geçemeyiz. Kader mücadele etmektir, direnmektir, aklı, bilimi kullanmaktır." diye konuştu.

İnce, bölgedeki insanların sorunlarını takip etmek için geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin en ciddi problemlerinden birini ülkede yaşayan göçmen ve mültecilerin oluşturduğunu belirtti.

"Artık sokaktaki 10 kişiden birisi sığınmacı, buna bir çözüm bulmamız lazım." diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sınırları kevgire dönmüş. Bir ülkenin sınırı, hududu o ülkenin namusudur. Yol geçen hanı gibi kafileler halinde 3 bin kilometre uzaktan Afganistan'dan Türkiye'ye insanlar akın akın yollarda. Memleket Partisi iktidar olduğunda Suriye'nin resmi yönetimiyle masaya oturacağız, karşılıklı büyükelçi atayacağız, onların güvenliklerini sağlayarak, nasıl ki bayramda memleketlerine gidebiliyorlarsa bayramdan sonra da memleketlerine göndermenin yolunu arayacağız."

"Davulla zurnayla göndereceğiz"

İnce, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Komşumuzun başına bir problem geldiğinde insanlar bize sığınırlarsa tabii ki yardımcı oluruz, bakarız, bunda bir sıkıntı yok. Ama 3 bin kilometre öteden kadın, çocuk, yaşlı yok, gencecik insanlar Türkiye'nin sınırlarında hiçbir direnç görmeden Türkiye'mizin içerisine geliyorlar. Devleti yönetenlerin açıklamalarını şaşkınlıkla izliyorum. Biri diyor; 'Suriyeliler, Afganlar giderse tarım, sanayi çöker.' Valla onu bunu bilmem de siz başta kaldığınız sürece Türkiye çökecek bu gidişle. Türkiye'yi kurtarmanın yolu bu iktidarı göndermek. İnşallah ilk seçimde bu yönetimden kurtulduğumuz gibi sığınmacıları da memleketlerine güle oynaya davulla zurnayla göndereceğiz."

Bir gazetecinin, Kovid-19 vakalarının artmasına yönelik sorusunu da yanıtlayan İnce, "Böyle giderse yakında yine kapanırız, bunu da bir zafiyet görüyorum. Yeterli önlemler alınmadı. Tamam anlıyorum para yok, turist gelsin de nasıl gelirse gelsin, aşı yok, kontrol yok, yeter ki para gelsin, bu mantık doğru bir mantık değil." değerlendirmesinde bulundu.

Medyanın kendisine ambargo uyguladığını iddia eden İnce, bir süre arkasını dönerek yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de rekortmen olduğum bir konu var. Beni kimse geçemiyor. Medya ambargosu, iktidar medyasında da muhalefet medyasında da yer bulamıyoruz. Medyanın yüzde 90'ı iktidarın, yüzde 10'u da muhalefetin elinde. İktidarı eleştirirsen iktidar medyasında yer alamazsın, muhalefet medyasında ise hiç yer alamazsın. Bundan sonra açıklamamı medyaya ters dönerek yapacağım. İlk örneğini göstereyim size. Mesela bundan sonraki basın açıklamamı şöyle yapacağım. Burada tabii yerel basını, siz emekçileri kastetmiyorum. Patronlarınızı kastediyorum. İnşallah bizim iktidarımızda özgür, tarafsız, adil, çağdaş, yanlı olmayan, yandaş olmayan bir medya düzeninin de önünü açmış olacağız."

İnce'ye, Genel Başkan Yardımcısı Gaye Usluer ile İl Başkanı İbrahim Değirmenci ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız 21:53 Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, mezar ziyaretine 21:26 Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, mezar ziyaretine "Artık kızım" dediği yeğeniyle gitmesi herkesi hüzne boğdu DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı 21:17 DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti 20:43 Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var 19:27 Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor 18:01 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada 17:41 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi 16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkiye'nin ikinci rahim nakli de gerçekleşti! Ömer Özkan'ın verdiği hamilelik müjdesi ayrıca sevindirdi
18:00 Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor
17:55 Fatih Terim bombayı patlattı! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
17:53 Okullar 6 Eylül'de açılıyor mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken toplantı
17:50 Simitçiden gelen silah sesleri korkuttu! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
17:44 Fatih Terim canlı yayında sorulara cevap verdi! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti         
21:53
Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı         
21:32
Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti         
21:22
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor         
18:47
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü         
17:49
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 22:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement