Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti - Son Dakika
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Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti

Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
05.08.2025 12:03
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4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmede Memur-Sen; 2026 yılının ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oranında zam ve dini bayramlarda 23 bin 400 lira ikramiye talep etti. Yalçın, kamu işvereninin 12 Ağustos'u beklemeden yarın teklifle gelmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda genele ilişkin tekliflerin ön müzakeresinin yapılacağı toplantı öncesi toplu sözleşme sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmede Memur-Sen; 2026 yılının ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oranında zam ve dini bayramlarda 23 bin 400 lira ikramiye talep etti.

6 AĞUSTOS'TA ZAM TEKLİFİ BEKLENİYOR

Toplu sözleşme sürecine dair konuşan Yalçın, yalnızca iki gün ayrılan ön müzakerelerin hızlıca tamamlanması gerektiğini, zaman kaybı yaşandığını ve geriye sadece 12 gün kaldığını hatırlattı. Müzakerelerin verimli yürütülmesi için kamu işvereninin 12 Ağustos'u beklemeden teklifini 6 Ağustos'ta sunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, hizmet kolları ve genel taleplerin birbirine bağlı olduğunu belirterek, teklifin gecikmesinin süreci aksatacağını ifade etti.

"MALİ HAKLAR VE ALIM GÜCÜ AÇISINDAN EN DÜŞÜK SEVİYEDEYİZ"

Ali Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına yönelik, "44 ayın en düşük seviyesi" dedi. Ben de mali haklar, alım gücü açısından son dönemlerin en düşük seviyesinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Orta vade planlarına göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Merkez Bankası enflasyon hedeflerine göre ne zaman masaya geldilerse, hep ifade ettik bu doğru bir yaklaşım değil. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri hiçbir zaman tutmadı." ifadesinde bulundu.

Ekonomi, Gündem, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Memur Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa sagdic:
    hersene aynı talepde bulunuyor sonra yüzde 5 e imza atiyor 1 0 Yanıtla
  • Kartal1254:
    Sayın başkan Emeklilerin 8070 Tl si ne olacak hep çalışanlara çabalama emeklilerin de mallarını savun bu emeklilerde zamanında seni destekledi onların yardımlarıyla buralara geldiğini unutma 0 0 Yanıtla
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