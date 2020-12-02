Memur-Sen Engelliler Komisyonu: "Bilinçle ve erdemle engelleyen bakışı engelle" - Son Dakika

Memur-Sen Engelliler Komisyonu: "Bilinçle ve erdemle engelleyen bakışı engelle"

02.12.2020 14:14
Memur-Sen Engelliler Komisyonu:

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Erhan Özcan açıklamada, "Biz engelliliğin insana değil, insanın herhangi bir uzvuna ya da sistem tasarımına dönük bir tanımlama olduğunu kabul ederek, bu yönüyle 'engelli insan-birey' tasvirini reddederek, engeli olan bireylere dönük eşitliği sağlayıcı, adaleti inşa edici çalışmalar, önermeler, talepler, itirazlar ve teklifler geliştirmeyi, 'Engelsiz Dünya', 'Engelsiz Türkiye' hedeflerinin ön şartı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü'nün engeli bulunan bireyler ve kamu görevlileri özelinde çalışanlar açısından daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun ve bütün bunların ekseninde daha engelsizin ve adilin çalışma şartlarından istihdam biçimlerine, görevde yükselmeden mali hak çerçevelerine, özlük haklarından sosyal hak ve yardımlara, demokratik katılım imkanlarından karar ve politika belirleyici olma fırsatlarına birçok mecrada gerçekleşmesi için mücadele edildiğinin altını çizen Özcan, bu amaçla aksiyoner bir şekilde çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Açıklamada engelli bireylerin taleplerine de yer veren Engelliler Komisyonu Başkanı Erhan Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engeli bulunan personelin çalışma şartları, istihdam şekilleri, görevde yükselme imkan ve fırsatları, demokratik katılım haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Özcan şöyle devam etti:

"Malulen emeklilikte bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin 25 yıl esas alınarak ödenmesi, emekli aylığının tutarının en son alınan görev maaşının yüzde 85'inden az olmaması sağlanmalıdır. Engeli bulunan bireylerin sosyal hayata uyumu ve katılımı noktasında son derece önemli olan protez, ortez ve yardımcı araç-gereçlerin teminine, kullanım süresine, fiyatlamasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan tutar ve oranlara yönelik külfet azaltıcı, hak artırıcı düzenleme yapılmalıdır. Sağlık uygulama tebliğine ilişkin komisyonlarda, çalışmalarda, sağlık kurullarında ve buna dair iş, işlem ve karar üreten kurum ve kuruluşlarda yetkili konfederasyon temsilcisi sıfatıyla engeli bulunan bireylerinde temsilinin sağlanması gereklidir. Engellilere yönelik eğitim sorunları ve çözüm önerileri, yanlış mesleki eğitim ve istihdam sistemleri, engellilik tespitlerinde erken teşhis ve genetik uzmanlığı/analizleri, özellikle mutant ve mutasyon uğrayan bireylerde kök hücre tedavisine önem verilmesi, engelliler için teknolojik işlemler sadece tıp sektöründe değil, diğer alanlarda da fayda sağlayacak şekilde irdelenmesi, engellilerin ulaşım araçları ile imtihanından başarı ile çıkması için daha çok gayret gösterilmesi, down sendromu ile ilgili yanlış uygulamalar, ifadeler tekrar gözden geçirilmelidir. İşitme engeli bulunan bireylerin dil gelişiminin sağlanması ve bu konuda eğitmen sayısının yeterli düzeye ulaşması noktasındaki eksiklik dikkate alınarak, gerekli tedbirler alınmalıdır. ÖTV muafiyetine ilişkin yeniden düzenleme yapılarak, 303 bin 200 TL tutarındaki sınırlama artırılmalı, kararın alınmasına yönelik çalışma, muafiyet süre sınırının arıtılmasıyla birlikte sınırlama tutarı artırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanan servis hizmetinin, engeli bulunan bireyler yönüyle kullanılabilirliği sağlanmalıdır." - ANKARA

Memur-Sen Engelliler Komisyonu: Bilinçle ve erdemle engelleyen bakışı engelle

Dünya Engelliler Günü, Memur Sen, İstihdam, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Engelliler Komisyonu: 'Bilinçle ve erdemle engelleyen bakışı engelle' - Son Dakika


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