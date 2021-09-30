Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Batman'da İl Divan Toplantısı düzenledi - Son Dakika

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Batman'da İl Divan Toplantısı düzenledi

BATMAN - Batman Kültür İl Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak sıradan bir sendika ve sendikal hareket olmadıklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucusu merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının örgütlenmek adına başlattıkları yolculukta hak alma mücadelesi verdiklerini ifade eden Yalçın, "Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en örgütlü yapısına dönüşmekle kalmadık, aynı zamanda üyemiz olan, olmayan, olamayan, örgütlülük hakkı verilmeyen herkesin sorununu masada konuştuğumuz, yükümlülüğünü sırtımıza yıktıkları geniş bir alanın kitlesel temsilciliğini yaptığımız bir süreci de yönetiyoruz." dedi

Yalçın, "Memur-Sen ailesi bu şuur bu bilinç mesuliyet ve sorumluluk duygusundan kaynaklı olarak şu ana kadar uzun yolculuğunda 30. Yılına gireceği anlarda 1 milyon sayısı üzerine ulaşarak Türkiye en büyük örgüt yapısına dönüştüyse bunun altında bir inanmışlık var bir adanmışlık var. Memur sen ailesi kurulduğu günden bugüne gelene kadar hiçbir zaman kuruluş değerlerine sadık kalarak çizgisinden koordinatlarından ödün vermeden yola çıkışındaki ana ilkeleri yol haritası önüne koyarak bugüne kadar yoluna devam etti bundan sonra da hilal ve bilinçle devam edecektir. Bu toplu sözleşme salgın sürecinde yapıldığı için ekonomik durumun salgın sürecinde daha da sıkıntılı hale gelip bazı sektörlerde işten çıkarmaların bazı sektörlerde uzun süre kısa çalışma ile vaziyetli bir şekilde idare etmenin durumu oluştuğundan kaynaklı zor bir sözleşme olacağı aşağı yukarı belliydi. Onun için biz bu sözleşmeyi işçi sendikalarının asgari ücretle beraber bir araya gelip hiç olmayan bir şeyi yaptıkları o zeminde anlaşamasalar bile rakamı yukarı çekmiş oldukları gayretli olarak ki uzlaşamadılar. Kimi 3100 iste de de ama kimi 2825 verildi ama işverenle hükümet uzlaştı. " İfadelerini kullandı.

107 ülkenin 177 konfederasyonunu Türkiye'de ağırladıklarını anımsatan Yalçın 'Siz akrediteli bir yapı değilsiniz. Dünya sizi tanımıyor. Dolayısıyla siz Türkiye'de bir dernek statüsündesiniz.' gibi bu anlamda kendilerince uluslar arası yapılar ve irtibatlarından, iltisaklarından kaynaklı olarak bize kurulan cümleler vardı. Biz uluslar arası alana açıldığımızda onların irtibatlarının, ilişkilerinin ve iltisaklarının ne anlama geldiğini çok net olarak gördük. Uluslar arası anlamda öyle bir sendikacılık yapacaksak biz onu yapmayız. Ona şiddetle karşı dururuz." şeklinde konuştu.