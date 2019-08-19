Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam teklifi açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi. Türkiye'nin tüm gerçeklerini düşünen bir teklif sunduk. Bu çağrımız olumlu karşılansın" dedi.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Toplu sözleşme süreci açısından önemli bir eşikte olunduğunu ifade eden Yalçın, "Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir. Konfederasyon olarak kamu işvereninin masaya getirdiği ilk oranları yetersiz görmüş, bu çerçevede teklifleri yok hükmünde saydığımızı, malul bulduğumuzu, makul ve makbul yeni bir teklif sunulması gerektiğini ifade etmiştik. Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar. Bu anlamda 2020 yılı için yüzde 3,5+3, 2021 yılı için yüzde 3+2,5 şeklindeki ilk teklifin 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3'e dönüşmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Başkanlar Kurulumuzu toplayarak ortak akıl ve ortak tavır çerçevesinde ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Toplu sözleşmede gelinen noktayı ve ortaya konulan çabaları masaya yatırdık" dedi.



"Şuanda bulunduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağındadır"



Başkanlar Kurulunda yapılan görüşmede zam teklifinini değerlendirildiğini ifade eden Yalçın, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi. Toplu sözleşme sürecinin görüşme, müzakere ve diplomasi gibi farklı süreç yönetimi ve sonuç üretimi kulvarlarına sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması gerektiği kararındayız. Burada öncelikle masanın çözüm üretme kapasitesini merkeze koyan, çözüme odaklanan ve uzlaşmayla sonuçlanacak bir toplu sözleşme süreci için büyük bir özveri ile sürece katkı sunan öznelere ve kurumlara müteşekkiriz. Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a çözüm arayışları, müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayreti, masa dışında bulunan fakat toplu sözleşme kapsamında olan özneleri sürece dahil etme hassasiyeti nedeniyle özellikle teşekkür ediyoruz. Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız. Şuanda bulunduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağındadır " diye konuştu.



Müzakere sürecinin 2 gün daha uzatılması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Biz bugün toplu sözleşme müzakerelerinin en az iki gün daha sürmesini sağlayacak bir hamle yapıyor ve Kamu İşveren Heyetine, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız. Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü



hatırlatarak, yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz. Bu çerçevede Kamu İşveren Heyeti ve hükümete müzakere sürecini uzatma ve uzlaşmayı sağlayacak zam oranını yeni bir teklifle sunma çağrımıza olumlu yaklaşmaları beklentimizi deklare ediyoruz" dedi.



"Türkiye bütçesi ve cüssesiyle toplu sözleşmeyle kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce, yasaklardan, sınırlamalardan kurtaracak siyasi özgüvene, demokratik ve sendikal haklar noktasındaki mahrumiyete son verecek demokratik bilince fazlasıyla sahiptir" diyen Yalçın, "Memur-Sen ve bağlı sendikaları özverili bütün çabalarına ve adaleti tesis etmeye dönük çağrılarına rağmen Kamu İşveren Heyeti ve hükümet tarafından kamu görevlilerini memnun etmek yerine mağdur etmeyi tercih etmek anlamına gelen tekliflerde ısrarcı olur ve değişikliğe gitmezlerse masadan müzakereyle çıkmayan çözüm sahadan eylemle çıkması için gereken örgütlü güce sahip olduğumuzu ispatlayacak her türlü yasal sivil itaatsizlik ve sivil inisiyatif seçeneğini kullanmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesini ve bu yöndeki adımlarımızın desteklenmesi beklentimizi kamuoyuyla paylaşırız" diye konuştu.



"Türkiye'nin tüm gerçeklerini düşünen bir teklif sunduk"



Memur-Sen olarak sunulan teklifin son derece gerçekçi olduğunu dile getiren Yalçın, "Türkiye'nin tüm gerçeklerini düşünen bir teklif sunduk. Hükümetin bu teklife makul yanaşması gerçeğini tüm Türkiye biliyor. Dolayısıyla biz işin muhatabıyız. Bu çağrımız olumlu karşılansın Memur-Sen bu ülkeyi seviyor, bu insanlara millete kendini borçlu hissediyor, bu millete hizmet için varız. Biz gerçekçi teklif sunduk, makul adım istedik. Kamu İşveren Heyetine bu konudaki duruşumuzu belli ettik. Kamu görevlilerini savurmanın, tepki eşiğini artırmanın bir anlamı yok. Gün içerisinde bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor

Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?