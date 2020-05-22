Memur-Sen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye'yi ele aldı - Son Dakika

Memur-Sen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye'yi ele aldı

AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye' konulu video konferansa katıldı.

Memur-Sen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye'yi ele aldı, System.String[]

AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye' konulu video konferansa katıldı. Türkiye'nin salgınla mücadelede çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağı bir döneme giriyoruz" dedi.


Türkiye'de Covid-19 sonrası birçok alanda alınacak önlemler ve ekonomik politikaların görüşüldüğü bugünlerde AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından düzenlenen ve geniş bir katılımcı yelpazesi olan "Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye" konulu video konferansa katıldı. Toplantıda Türkiye'nin salgınla mücadelesi, yeni döneme ilişkin atılacak adımlar ve pandemi sonrasındaki ekonomik düzen konuşuldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin salgına karşı iyi bir mücadele verdiğini belirterek, bu mücadelenin Türkiye'yi avantajlı bir noktaya taşıdığını vurguladı. Memur-Sen'in bu mücadelede sorumlu ve duyarlı davranarak attığı adımları da hatırlatan Yalçın, "Memur-Sen olarak her zorlukta olduğu gibi ülkemizin belki de ilk kez karşılaştığı bu durumda da elini taşın altına koyarak bütün sendikalarıyla, komisyonları ve tüm teşkilat mensupları ile mücadeleye ortak olmuştur" ifadelerini kullandı.


Yalçın, toplamda 4.5 milyonu aşan bir yardım ile salgınla mücadeleye destek olduklarını, bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarına konukevi tahsisi, vefa sosyal destek gruplarında bilfiil çalışarak vatandaşa hizmet götürülmesi, kan bağışı ile maske ve koruyucu siperlik temini ile sürece her anlamda destek olduklarının altını çizdi. Özellikle çalışma hayatına ilişkin farklı yönelimlerin ve dinamiklerin ortaya çıktığını vurgulayan Yalçın, sendikal anlamda yeni bir dönemin başladığını da işaret etti. Yalçın, bu kapsamda 2020 yılında meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs'ı online olarak kutladıklarını ifade ederek, "Bu yıl pandemi nedeniyle meydanlarda olmadığımız 1 Mayıs günü yüzden fazla ülkeden sendikacı ve emek örgütü temsilcisinin katılımı ile online olarak gerçekleştirdik. Burada pandeminin çalışma hayatına etkilerini ve pandemi sonrasındaki yeni ekonomik düzeni ele aldık. Türkiye'nin salgınla mücadelesini tüm sendikal camiaya anlatma fırsatı da bulduk bu vesile ile. Bu toplantıya katılan sendikacılar da Türkiye'nin mücadelesini gıpta ile takip ettiklerini belirttiler" diye konuştu.


"Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağı bir döneme giriyoruz"


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin en büyük emek örgütü olan Memur-Sen'in sorumlu ve duyarlı bir sendikacılık örneği gösterdiğini belirterek, "Memur-Sen daha önce de çok kez şahit olduğumuz gibi bu sürece farklı şekillerde destek olmuştur ve sorumlu sendikacılık örneği sergilemiştir. Türkiye salgınla mücadelede çok başarılı bir performans ortaya koydu. Yurt dışından binlerce vatandaşımızı getirdik, birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımı yaptık. Bunlar Türkiye'nin pozitif ayrışmasını ortaya koydu. Amerika'da bile insanlar maske bulamazken ülkemizde hiçbir sorun yaşanmadan bu sürecin ilk aşamasını başarıyla geride bıraktık" dedi.


Virüsün bilinen dünyanın değişmesinin önünü açtığını belirten Kurtulmuş, hiçbir şeyin korona virüs salgınından önceki gibi olmayacağını, pandeminin zihniyet dünyasında önemli değişikliklere yol açacağını, gelecek süreçte hem bilimsel hem de siyasal anlamda yeni bir takım tanımlamaların ortaya çıkacağını ifade ederek, "Küresel ve finansal bir değişim artık zorunludur. Dünyanın yeni yapı ve sisteme ihtiyacı var. Türkiye olarak sözümüzün güçlü olacağı bir döneme giriyoruz" diye konuştu.


Kurtulmuş, salgın döneminde alınan ekonomik tedbirlere de değindi. Bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunulduğunu, kısa çalışma ödeneği ile üretimin devamının sağlandığını, sanayicilere merhem olacak tedbirlerin alındığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye ekonomisi en az zayiatla bu süreçten geçecek. Vatandaşlarımızla millet, devlet kaynaşmasıyla bu süreci yönetiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de faydasını net şekilde görebildiğimiz, hızlı karar alma mekanizmasının önemini idrak ettiğimiz bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.


"Dünyayı yöneten zihniyet çökmüştür"


Dolar para birimine endeksli ekonomik sistemin sonunun geldiğini belirten Kurtulmuş, yeni ekonomik düzenin altın ve gümüşe dayalı olabileceğini, yerel para birimlerinin daha güçlü olduğu bir ticari mekanizmanın mutlaka kurulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin de güçlü liderliği ile buna öncülük edeceğinin altını çizdi. "Dünyayı şu anda yöneten zihniyet çökmüştür" diyen Kurtulmuş, "Güçlü olmayı haklı olma sebebi gören, dünyanın nimetlerinin belli bir yerde toplanması için özen gösteren, adaleti ve hakkaniyeti ikinci üçüncü plana atan zihniyetin kuracağı dünya ancak böyle bir dünya olurdu. Tam da o zihniyet dünyasına uygun bir dünya kuruldu. Dünya sisteminin finansal ve siyasal mimarisinin yeniden yapılanması için Türkiye öncü ve sözcü olacak" şeklinde konuştu.


Pandemi kaynaklı küresel ekonomik daralmanın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha az etkileyeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu daralma süreci Türkiye'yi de tabii ki etkileyecek. Ancak Türkiye kamu borçluluğu bakımından en avantajlı ülkelerden birisidir. Aynı şekilde Türkiye son yıllarda üretim ekonomisine verdiği önem dolayısıyla kendi kendine yetecek bir ülke konumuna gelmiştir. Karşı karşıya kaldığımız kriz tabii ki Türkiye'yi etkileyecektir ama dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen ülkelerden olacağını görüyorum. 2020'de evet daralma olacak ama Türkiye ekonomisi önümüzdeki sene ihracat ve turizm konusunu toparlayacaktır. Cari açıkta bu sene beklentinin üstünde bir durum ortaya çıkabilir. Bunları geliştirecek adımlar atabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcileri katıldı. - ANKARA

Numan Kurtulmuş, Memur Sen, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Memur-Sen 'Pandemi Sonrası Yeni Ekonomik Dinamikler ve Türkiye'yi ele aldı - Son Dakika

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