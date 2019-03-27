Menderes Osb Başvurusu Seçimden Sonraya

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı