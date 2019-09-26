Son Dakika Haberleri: Menemen Belediye Başkanı: "Menemen zeytinini markalaştıracağız"
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Menemen Belediye Başkanı: "Menemen zeytinini markalaştıracağız"

1 saat önce

Menemen Belediyesi tarafından eksiklikleri tamamlanarak, günümüz şartlarına göre revize edilen Menemen Belediyesi Emiralem Kontinü Zeytinyağı Fabrikası, son teknoloji makineleri ile hizmete girdi.

Menemen Belediye Başkanı:

Menemen'de köylerin kalkındırılması ve köylünün desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Menemen Belediyesi'nden zeytin üreticilerine destek

Güçlü ve üreten bir Menemen hayal ettiğini her konuşmasında vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy Zeytinyağı Fabrikası'nın açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Menemen'de köylümüz ile el ele verdik kalkınma için çalışıyoruz. Açtığımız fabrika ve kurduğumuz Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi ile Menemen'in zeytinini markalaştırmak istiyoruz" dedi. Serdar Aksoy, yerelden kalkınma için çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini özellikle vurguladı.

İşleyeceği ürünleri yüzde 95 oranında Dumanlı ve Yamanlar dağı eteklerinde yer alan Çaltı, Karaorman, Alaniçi, Haykıran, Süleymanlı ve Yanıkköy köylerinden alan fabrika, günlük 15 ton zeytin işleme kapasitesine sahip. Emiralem Kontinü Zeytinyağı Fabrikası'nda her 1 ton zeytin karşılığı 25 kilogramlık doğal gübre desteğinin yanında çıkan zeytinyağından sadece yüzde 10'luk bir kesinti gerçekleştirilecek. Bu kesinti de yine üreticinin ortak olduğu Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi bünyesinde değerlendirilip çiftçiye destek sağlanacak. Bunların yanında her 1 ton zeytin getiren çiftçiye bir çuval organik gübre verilerek organik tarım desteklenecek.

Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmet Müdürü Üzeyir Karaca: "Amacımız üreticiye katkı sağlamak"

Üreticiden ileriki dönemde sadece zeytinyağını değil, üretilen zeytini de alacaklarını belirten Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca, "Aldığımız bu ürünleri Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi'ne aktaracağız. Pazartesi günü genel kurulunu yapacağımız Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi bünyesinde satışını yapacağımız bu ürünlerle de üreticiye katkı sağlayacağız. Halk Marketleri oluşturacağız. Kent 2'de ve Menemen'in çeşitli yerlerinde oluşturacağımız bu marketlerde üreticimizin ürünlerini satacağız. Aynı zamanda İzmir'de Çiftçi Market gibi noktalar da bu ürünleri satın alacak" dedi. Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi'nde yapılan satışların da çiftçi buraya ortak olduğu için yine onların cebine gireceğini açıklayan Karaca, tüketici açısından faydasının da daha sağlıklı zeytinyağı almak olacağını ifade etti. Karaca, ekonomik durumu iyi olmayanlar için uygun fiyatlı zeytinyağı satışı da yapacaklarını anlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: Bültenler
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