Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor Bu Kez Şansa Bırakmayacak

Menemen Belediyespor Bu Kez Şansa Bırakmayacak

34 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, bu kez 1. Lig'i ıskalamayacak.

Menemen Belediyespor Bu Kez Şansa Bırakmayacak, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, bu kez 1. Lig'i ıskalamayacak. Son 2 sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve Play-Off çeyrek finallerinde hayallerine veda eden İzmir ekibi kenetlenirken, teknik direktör Suat Kaya işi şansa bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, ligi lider götürdükten sonra 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Gümüşhanespor'a geçen sezon da Keçiörengücü'ne elendiklerini hatırlatarak, "İpler bizim elimizde. Bitime 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok" dedi. 

Taraftarın beklentilerine bu kez karşılık vereceklerini söyleyen Kaya, "Rakiplerimize hiç bakmadan kalan 8 maçtan 7'sini kazansak dahi hedefe ulaşacağız. Takipçilerimizden Karagümrük'e karşı ikili averajda üstünüz. Biz tüm maçlarımızı final havasında oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. O yüzden hata yapma şansımız çok yok. Takımım da bu durumun farkında. Hepimiz başarıya inanıyoruz. İşi Play-Off'a bırakmayacağız" diye konuştu.

Menemen Belediyespor, önündeki 8 haftada Kırklarelispor, Bakspor (D), Etimesgut Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor (D), Pendikspor, Bandırmaspor (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) karşılaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: DHA

Zonguldak, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor, Spor
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