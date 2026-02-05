Bolu'nun Mengen ilçesinde bir cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kadısusuz Köyü Merkez Camisi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Mengen'de Cami Yangını - Son Dakika
