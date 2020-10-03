Mengen'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan araç sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Zonguldak yolu üzerinde seyreden İ.M.Ö. idaresindeki 74 BM 156 plakalı otomobil ile F.Ç. yönetimindeki 78 SU 762 plakalı otomobil Çubuk köyü kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Bolu 'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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