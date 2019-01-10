Son Dakika Haberleri: Menteşe'de Daire Yangını Büyümeden Söndürüldü

Menteşe'de Daire Yangını Büyümeden Söndürüldü

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi İmeciler Sokakta bulunan bir evde çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan, büyümeden söndürüldü.

Menteşe'de Daire Yangını Büyümeden Söndürüldü, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi İmeciler Sokakta bulunan bir evde çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan, büyümeden söndürüldü.

Ekrem Madran'a ait dairenin elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne komşular tarafından yapılan ihbar ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık Ambulansı ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin binanın orta katında çıkan yangına acil müdahale aracı ile müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıktığı öğrenilen odanın dairenin kiler bölümü olduğu tespit edildi. Yangın sonrası oda tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, 3. Sayfa
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