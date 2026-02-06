Menteşe Gençleri Almanya'da - Son Dakika
Menteşe Gençleri Almanya'da

06.02.2026 09:30
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, RISE projesi ile Almanya'da Türkiye'yi temsil ediyor.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Avrupa Birliği destekli "RISE" projesi kapsamında Almanya'nın Dortmund şehrinde Türkiye'yi temsil ediyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, gençleri dünya sahnesine taşımaya devam ediyor. Merkezin gönüllü gençleri, Avrupa Birliği tarafından desteklenen "RISE: Rights, Inclusion Project" (Haklar ve Kapsayıcılık Projesi) çerçevesinde Almanya'nın Dortmund kentine giderek uluslararası eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

İnsan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi kritik konuların ele alındığı projede gençler; demokratik katılım ve hak temelli yaklaşım üzerine yoğunlaştı. Farklı ülkelerden gelen akranlarıyla bir araya gelen Menteşeli gençler, kültürlerarası etkileşim ortamında hem deneyimlerini paylaştı hem de toplumsal uyum konusunda yeni perspektifler kazandı. Eğitimler sayesinde gençlerin, karar alma süreçlerine katılım becerilerinin artırılması ve savunuculuk alanında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Türkiye, Almanya, Gençlik, Yerel, Son Dakika

