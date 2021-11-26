Üye Girişi
Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor - Son Dakika

Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor

26.11.2021 14:38
Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor

Yeni Nesil Eğitim sloganıyla hayata geçirilen ve bilim ile ahlakın ön plana çıkarıldığı Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi, eğitim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.

Meram Belediyesi'nin öncülük ettiği MEGA projesi kapsamında son olarak Okullararası Bilimsel Proje Sergisi gerçekleştirildi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram, Selçuklu ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürleri, kurum yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Meram'da faaliyet gösteren okulların kendi içerisinde yaptığı yarışmalar sonucu dereceye giren projeler sergi alanında sergilenirken, yine projeler 1 koordinatör öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan ekiplerle sunuldu. Sergi ile bilimsel sonuçların raporlanarak paydaşlara sunulması planlanıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANMASINI AMAÇLIYORUZ"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca sergi hakkında bilgiler vererek "Öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini kullanarak inovatif bir karaktere sahip olmalarını sağladığımız bu sergimizde 5 anaokulumuz 48 ilkokulumuz olmak üzere toplam 53 okulumuz yer alıyor. Yine sergi kapsamında 106 öğrencimiz bulunurken 53 öğretmenimiz ise görev alıyor. MEGA kapsamında ilkokullarımıza dağıttığımız Bizim Çocuk dergisinin de meyvesi olan bu sergi yaklaşık 3 ay süren uzun bir çalışmanın sonucudur. Bu serginin bilime katkı sunmasını umut ederken İl Milli Eğitim Müdürümüze, Meram Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.

"MEGA KISA SÜREDE ÖNEMLİ DÜZEYDE KARŞILIK BULDU"

Meram Gelişim Akademisi projesinin bir anlamlı etkinliğine daha şahitlik ettiklerini belirten Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, "MEGA gibi geniş kapsamlı ve verimliliği olan bir projenin, çocuklarımıza ve gençlerimize ahlakı ön plana alarak bilimi sevdirmesini amaçlıyoruz. Yeni nesle, yeni nesil yöntemlerle eğitim vermeyi amaçladığımız MEGA'yı çocuklarımızda ahlaki karakter eğitimini merkeze alarak bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanlarında eğitim vermek üzere hayata geçirdik. Proje ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Meram Gelişim Akademisi, yani MEGA kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen önemli bir düzeyde karşılık buldu. Bir çok şehre ve projeye ilham kaynağı oldu. Bunun en güzel göstergesi, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival' kapsamındaki Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmada Başkanımız Mustafa Kavuş'un Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı ödül oldu. Çocuklarımızı bilimi sevdirmek ve özendirmek amacıyla düzenlediğimiz Okullararası Bilimsel Proje Sergisi ile bugün yine biraradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm öğretmen, öğrenci ve proje paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"MEGA, OKULLARIMIZA HAREKET GETİRDİ VE EĞİTİME DEĞER KATTI"

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram Gelişim Akademisi'nin kısa süre içerisinde farklı başarılara imza attığını kaydederek, "MEGA, okullarımıza hareket getirdi ve eğitime ayrı bir değer kattı. Konya'da hepimiz ne yaptığımızı biliyoruz. Hedefimizi biliyoruz ve başarıya ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. MEGA da bunu bize gösterdi. Ne yapacağımızı ve hangi konuda nasıl çalışma yapılması noktasına hakimiz. Çalışmada Meram Belediye Başkanımızın katkısı çok büyük kendilerine teşekkür ediyorum. Bu projede sadece akademik başarıya odaklanmış değiliz. Hem akademik, hem sanatsal, hem sportif hem de bilimsel başarı amaçlanıyor. Bugün sergilenen bilimsel projelerle birlikte MEGA'nın ne derece değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri sergi alanında öğrencilerin hazırladığı projeleri incelerken, bilimsel deneylerin gerçekleştirildiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor

milli eğitim bakanlığı, Meram Belediyesi, Selçuklu, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Gezi Parkı davasında savcılık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti 15:20 Son dakika! Gezi Parkı davasında savcılık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti Tepki çekecek bir paylaşım daha! AK Partili Yusuf Özoğul'u aşağılayan Metin Uca geri adım atmadı 15:09 Tepki çekecek bir paylaşım daha! AK Partili Yusuf Özoğul'u aşağılayan Metin Uca geri adım atmadı 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir 15:00 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:03 Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti! İşte o görüntüler!
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun
14:44 Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor
14:36 Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro
14:34 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş
Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz Ali Babacan: Bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz         
15:20
Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement