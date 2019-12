Meram Belediyesinden milli şair Mehmet Akif'i anma programı - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından vefatının 83. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.



Meram Belediyesi, vefatının 83. yılında istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirdi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programın konukları şair-yazar Serdar Tuncer ve ses sanatçısı, bestekar, Payitaht Abdülhamid dizisinde muallim İsmail Hakkı Bey'i canlandıran Necip Karakaya oldu. 'Bir Hilal Uğruna' isimli programda Serdar Tuncer, Mehmet Akif'in hayatından kesitler sunup şiirlerini okurken, Necip Karakaya ise, Akif'in şiirlerinden bestelenen şarkıları söyledi.



"Mehmet Akif de bu milletin büyük kahramanlarından biridir"



Akif'in hayatı ve şahsiyeti üzerine hasbihal eden Serdar Tuncer, Mehmet Akif'in nasıl ve hangi bir iklimde yetiştiği noktasında da bilgi verdi. Akif'i okumanın, dinlemenin ya da anlamanın bugün için artık yetmediğini belirten Tuncer "Bugün ihtiyacımız Akif olmak, Akif olacak yeni çocuklar yetiştirmektir. Toplumlar kahramanlarıyla var olur. Varlıklarını da onlarla sürdürür. Kahramanlık sadece kılıcını kuşanıp, atına binip ülkeler fethetmek değildir yalnızca. Yavuz Sultan Selim büyük bir kahramandır ama Hasan Can da büyük kahramandır. İdris-i Bitlisi de kahramandır, Zembilli Ali Efendi de. Kanuni de kahramandır, Yahya Efendi de. Mimar Sinan da kahramandır, Itri de. Mehmet Akif de bu milletin büyük kahramanlarından biridir. Sözü özü bir adamdır. Kabiliyet sahibidir. Vatanın ve milletin derdi ile dertlenen biridir. Milli mücadelenin her noktasında her alanında vardır ama müthiş bir tevazu sahibidir" şeklinde konuştu.



Program boyunca Mehmet Akif'in şiirlerini okuyan Serdar Tuncer'in, programın sonunda İstiklal Marşı şiirini tüm salonla birlikte ayakta okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.



"Akif'i ne denli az tanıdığımızı bu programla bir kez daha gördük"



Programın sonunda Serdar Tuncer ve Necip Karakaya'ya teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mehmet Akif'i vefatının sene-i devriyesinde hatırlamak ve hatırlatmanın yanı sıra bir kez daha anlamak ve anlatmak amacıyla programı düzenlediklerini kaydetti.. Akif'i anlamak, bilmek ve yaşamanın önemine vurgu yapan Başkan Kavuş, "Biz bu amaca bir parça katkı sunmak için programı gerçekleştirdik. Akif'i en iyi anlatacak kişi de onu en iyi anlayan ve onun derdiyle dertlenen kişiler olacaktı. Bu sebeple Tuncer ve Karakaya'yı davet ettik. Onlarda Akif'i hakkıyla anlattılar. Akif'i de İstiklal Marşımızın nasıl ve hangi şartlarda yazıldığını, Akif'i ne denli az tanıdığımızı bu programla bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı. - KONYA