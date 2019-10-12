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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

34 dakika önce

Etkinlik alanından görüntüler Backstage'den görüntüler Defileden görüntüler Farklı etkinliklerle 4 gün süren Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, tasarımcı Çiğdem Akın'ın "Barbie" temalı defilesi ile sona erdi İSTANBUL - Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion...

Etkinlik alanından görüntüler

Backstage'den görüntüler

Defileden görüntüler

Farklı etkinliklerle 4 gün süren Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, tasarımcı Çiğdem Akın'ın "Barbie" temalı defilesi ile sona erdi

İSTANBUL - Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), tasarımcı Çiğdem Akın'ın Barbie temasıyla hazırladığı koleksiyon sunumuyla son buldu.

Tasarımcının, kadınlara ne kadar güçlü olduklarını hatırlatmak amacıyla hazırladığı kreasyonu, moda severler ilgiyle izledi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 4 gün süren Fashion Week etkinliği bu yıl "Together" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her yıl iki kere düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonellerini bir araya getirdi.

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

Mercedes Benz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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