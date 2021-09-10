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Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG - Son Dakika

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

10.09.2021 16:48
Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG, System.String[]

Mercedes-Benz, Concept EQG ile arazi ikonunun tamamen elektrikli bir versiyonunun seri üretime yakın halini sunuyor.

Mercedes-Benz, Concept EQG ile arazi ikonunun tamamen elektrikli bir versiyonunun seri üretime yakın halini sunuyor.

Konsept araç, görsel olarak G-Serisi'nin etkileyici görünümünü Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli modellerine özgü tasarım detaylarıyla birleştirerek zıt bir kompozisyon oluşturuyor. Her zaman en yüksek standardı belirleyen G Serisi'nin arazi becerileri, sadece elektrikli mobilite çağına adım atmakla kalmıyor, bazı alanlarda daha da ileriye gidiyor. Concept EQG, batarya elektrikli bir Mercedes-Benz G-Serisi'nin neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Güncel Mercedes-Benz G-Serisi'nin Ocak 2018'de Detroit'te gerçekleştirilen dünya tanıtımında, Hollywood'un ünlü aktörü ve tutkulu bir "G-Serisi" hayranı Arnold Schwarzenegger, dönemin Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'den bir söz istemişti. Bu, o zaman pek çok kişi için beklenmedik bir talepti. Yaklaşmakta olan tüm model serilerine yönelik elektrikliye geçiş süreci G-Serisi'ni de kapsayacaktı. Mercedes-Benz, 3,5 yıldan kısa bir süre sonra bu sözünü yerine getiriyor ve tamamen elektrikli bir G-Serisi'nin seri üretime yakın bir hali olarak Concept EQG'yi sunuyor.

Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Mercedes-Benz Otomobil Grubu COO'su Markus Schäfer; "Mercedes-Benz, pazar koşullarının izin verdiği noktalarda, 10 yılın sonunda tamamen elektrikli için hazır olacak. Sürdürülebilir üretim ve bataryalarımızın CO2 nötr yaşam döngüsü dahil olmak üzere 'Önce Elektrik'ten 'Sadece Elektrik'e uzanan bu stratejik adımla, sıfır emisyonlu ve yazılım odaklı bir geleceğe dönüşümü hızlandırıyoruz. Çok özel ürünlerle müşterilerimize elektrikli ulaşıma geçiş için ilham vermek istiyoruz. G-Serisi gibi bir ikon, bu görevi müthiş bir şekilde yerine getiriyor." dedi.

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

Bir ikon olarak G-Serisi

G-Serisi'nin kökenleri 1979 yılına dayanıyor. 40 yılı aşkın bir süredir "G", Mercedes-Benz'in lüks arazi aracını temsil ediyor. Mercedes-Benz'in arazi efsanesinin dış görünümü tüm bu süre boyunca sadece küçük değişikliklerle güncellendi. Mercedes-Benz, 2018 yılındaki model tarihinin en kapsamlı teknolojik geliştirmesinde bile, modelin tasarımını sadece modernize etmek üzere özenle değiştirdi. Bunun makul bir nedeni var. Çünkü bir zamanlar tamamen işlevsel olan bileşenler, bu süre içinde ikonik tasarım öğeleri haline geldi. Örneğin, özgün kapı kolu ve karakteristik kapı kapanma sesi, sağlam dış koruma şeridi, arka kapıda açıkta kalan stepne ve göz alıcı ön sinyal lambaları bunlardan bazıları.

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

Mercedes-EQ tasarım alıntıları ile klasik G-Serisi tasarım dili

Concept EQG, modelin tasarım geleneğine sadık bir görünüm sergiliyor ve ilk bakışta bir G-Serisi olarak algılanıyor. Seri üretime yakın konsept, ikonik unsurlar da dahil olmak üzere G-Serisi'nin siluetini gözler önüne seriyor. Işıklı şeritler, sağlam dış koruyucu şeritlerin görsel olarak öne çıkmasını sağlıyor. Üstte parlak siyah, altta parlak alüminyum olmak üzere çift gövde renginin sınır çizgisi, doğrudan kaputun üstüne binerek ön uca kadar uzanıyor ve böylece tasarım özelliğini daha da vurguluyor.

Concept EQG'nin önden görünümü, kullanılan tipik yuvarlak farlar sayesinde tanıdık geliyor. Geleneksel elektrikli versiyonlarda olduğu gibi tamamen elektrikli bu modelde de kesintisiz radyatör ızgarası yerine, koyu siyah bir radyatör ızgarası bulunuyor. "Siyah Panel Izgara" üzerindeki aydınlatmayla 3-Boyut efekti verilen "Yıldız" öne çıkıyor. Çevresindeki, Mercedes-EQ modellerine özgü mavisi ile "Yuvarlatılmış Kareler" görsel bir bağlantı oluşturuyor. "Siyah Panel"in çevresini aydınlatan şerit, yan ayna kapaklarındaki beyaz ışıklı çember ve gündüz sürüş farlarının ışık grafiğini tamamlıyor.

Concept EQG, özel tasarımlı 22 inçlik cilalı alüminyum alaşımlı jantlara sahip. Klasik stepne kapağı yerine, bagaj kapağında, tasarımı bir WallBox'ı andıran beyaz ışıklı, kilitlenebilir bir kutu bulunuyor. Bu kutu, örneğin şarj kablosunu kolayca erişilebilecek bir yerde saklama olanağı sunuyor.

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

Daimler Grubu Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener; "Yeni EQG ile geleceğe yolculuk yapıyoruz. Bu otomobil, ileri teknoloji arazi becerilerinin, elektrikli ulaşım ile birleşimini özetliyor. Bu otomobil, yüksek beklenti ve lüksü karşılama çabamızı gözler önüne seriyor. Bizim için en önemli şey, G-Serisi DNA'sını tamamen korumak ama aynı zamanda onu EQ çağına ışınlamaktı. G-Serisi gibi ama farklı. Beyaz LED teknolojisi ve aracın arkasındaki WallBox benzeri modern vurgular onu farklı gösteriyor." dedi.

Dış tasarımın bir diğer öne çıkan özelliği de parlak siyah portbagaj. Minimalist tasarımının temel unsuru, yukarıdan bakıldığında belirginleşen "G" şekli. Portbagajın ön tarafındaki entegre beyaz LED şerit, zorlu arazi maceralarının vazgeçilmezi olan projektörün modern bir yorumu ve Concept EQG'nin bu alandaki ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kırmızı bir başka LED şerit ise portbagajın arkasını süslüyor.

"Bugüne kadar ürettiğimiz 400.000'den fazla 'G' ile gurur duyuyoruz." sözleriyle değerlendirmesine başlayan Mercedes-Benz G GmbH Genel Müdürü ve Mercedes-Benz AG Arazi Aracı Ürün Bölüm Başkanı Dr Emmerich Schiller sözlerine şöyle devam etti: "40 yılı aşan köklü geçmişi boyunca G-Serisi, başlangıçtaki atmosferik dizelden, güncel en üst motor seçeneği olan G 63'teki AMG 4.0 litre V8'e kadar, her zaman dönemin en modern güç-aktarma teknolojisini kullandı. 'Sadece elektrik' stratejimiz kapsamında bu arazi aracı efsanesinin elektrikliye geçiş süreci sadece mantıklı bir sonraki adımı oluşturuyor ve kesinlikle büyüleyici bir proje. Simgemiz her bakımdan 'Zamandan daha güçlü' ve öyle de kalacak."

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

Tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle safkan bir arazi aracı

Concept EQG, sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda içsel değerleri sayesinde de bir "G" ve safkan bir arazi aracı. Gövde, sağlam merdiven tipi şasiye dayanıyor. Ön aksta bağımsız süspansiyon ve arkada elektrikli güç-aktarma sistemi için geliştirilen rijit aksıyla şasi tasarımı, G-Serisi'ne uygun, gelişmiş arazi becerileri sağlıyor. Tekerleklere yakın ve bağımsız olarak kontrol edilebilen dört adet elektromotoruyla araç, hem yolda hem de arazide üstün sürüş özellikleri sunuyor. Gerçek bir arazi aracında olduğu gibi, Concept EQG'nin arazi aracı şanzımanı, üstün "G" arazi becerilerini güvenle yerine getirmek üzere 2 orana sahip.

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

Tüm bu niteliklerle G-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu, geliştirme süreci sonunda, Graz'daki 1445 metre rakımlı Schöckl Dağı'ndaki efsanevi test pistinde seri üretim öncesinde kendini kanıtlayacak. 60 dereceye varan eğimleriyle 5,6 kilometrelik parkur, arazi aracı dünyasında her zaman insan ve teknoloji için dünyanın en önemli zorluklarından biri olarak kabul ediliyor. Elektrikli 463 Serisi "G", "Schöckl Onaylı" kalite sertifikasıyla yollara çıkabilecek. Tıpkı geleneksel güç-aktarma sistemine sahip kardeşleri gibi o da uygun zeminde yüzde 100'e varan tırmanma kapasitesiyle parlayacak.

Elektrikli güç-aktarma sisteminin tasarım avantajları da onu, iddialı arazi sürüşleri için ideal hale getiriyor. Merdiven tipi şasiye entegre edilen bataryalar ağırlık merkezini aşağıya çekiyor. Elektromotorlar, maksimum torku ilk hareket anından itibaren kullanıma sunduğundan, Concept EQG gibi arazi araçları ve daha sonra üretilecek arazi araçları, üstün çekiş gücü ve kontrollü bir sürüş sunacak. Bu, dik eğimlerde ve zorlu arazi koşullarında önemli bir avantaj sağlıyor.

Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mercedes G Serisi elektrikleniyor: Concept EQG - Son Dakika
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