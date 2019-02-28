Son Dakika Haberleri: Merhum Hacıveyiszade Hoca Efendi Anıldı

Merhum Hacıveyiszade Hoca Efendi Anıldı

1 saat önce

Konya'nın manevi mimarlarından merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 59. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Merhum Hacıveyiszade Hoca Efendi Anıldı, System.String[]
Konya'nın manevi mimarlarından merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 59. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi ve ailesi için anma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mana Yıldızları" isimli anma programı hafız Ahmet Uzunoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uslu, mübarek bir şehirde yaşadıklarını ifade ederek, "Bu şehrin hepimizin üzerine sinmiş sosyal bir genetiği var. Bu mübarek şehrin dünyaya söyleyeceği çok söz var. İslam'ın orta yolunu bu büyüklerimiz vasıtasıyla tanıyıp çocuklarımızın da Müslümanca yaşayacakları ve Müslümanca ölecekleri bir şehir bırakmak için biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:04 Kaynak: AA

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