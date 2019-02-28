Merhum Hacıveyiszade Hoca Efendi Anıldı

Konya'nın manevi mimarlarından merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 59. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Konya'nın manevi mimarlarından merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi, vefatının 59. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi ve ailesi için anma programı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mana Yıldızları" isimli anma programı hafız Ahmet Uzunoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programın açılışında konuşan Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uslu, mübarek bir şehirde yaşadıklarını ifade ederek, "Bu şehrin hepimizin üzerine sinmiş sosyal bir genetiği var. Bu mübarek şehrin dünyaya söyleyeceği çok söz var. İslam'ın orta yolunu bu büyüklerimiz vasıtasıyla tanıyıp çocuklarımızın da Müslümanca yaşayacakları ve Müslümanca ölecekleri bir şehir bırakmak için biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Terzinin Evine Yapılan Operasyonda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi

Öldü Sanılan Mehmet Amca, 41 Yıl Sonra Tesadüfen Ortaya Çıktı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor