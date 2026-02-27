Edirne'de sağanak yağış sonrası Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü. Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı. Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.
Taşkın sonrası tarlada balık tutan vatandaşlar, su seviyesinin iyice düşmesinin ardından daha çok balık çıkacağını belirttiler.
Son Dakika › Yaşam › Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı - Son Dakika
