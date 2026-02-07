Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok - Son Dakika
Meriç Nehri'nde Taşkın Riski Yok

07.02.2026 20:51
Vali Sezer, Meriç Nehri'nin debisinin yükseldiğini ancak şehir merkezi için risk bulunmadığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye yükselerek NATO Köprüsü mevkisinde taşan Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu. Son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Sezer, debi oranlarını anlık takip ettiklerini belirterek, kent merkezinin etkileneceği bir durum beklenmediğini söyledi. Sezer, "Gelinen noktamızda özellikle son dönemde yağan karlarla beraber, Bulgaristan tarafındaki barajlarda doluluk oranı yüzde 100'ü geçti ve dolayısıyla bir su bırakma söz konusu oldu. Aynı dönemde bizde de yağmurlarımız şiddetli bir şekilde yağdı. Bizim şu an itibariyle özellikle şehir merkezi için kışlık seddelerimizin, yazlık seddelerimizin etkilenmesi söz konusu değil. Şu an itibariyle özellikle Arda Nehri'mizde 680 metreküp bir suyumuz söz konusu, Kirişhane dediğimiz yani Arda, Tunca ve Meriç'in birleştikleri noktada da 1251 metreküp su akıyor. Bu çok büyük bir rakam. Çünkü yazın debimizin 29'lara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Şu anda anormal diyebileceğimiz bir su akışımız var. Ama bizim açımızdan 2500 metreküpe kadar nehirdeki alanlarımızın taşkına karşı korunaklı görüyoruz. Vatandaşlarımızın etkilenmesi çok söz konusu olmayacak" dedi.

'TEHLİKE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bulgaristan tarafındaki baraj ve nehirlerde de su seviyelerinin düşmeye başladığını dile getiren Vali Sezer, "Şu an itibarıyla Bulgaristan'da da suların debileri düşmeye başladı. Bizim burada da bunun etkisini görmemiz yaklaşık 1-2 günü alacak. Ama az önce bahsettiğim gibi bir tehlike söz konusu değil. Ona göre de tedbirlerimizi de almış durumdayız. Bugün bulunduğumuz alan Bosna Köprüsü'nün olduğu yer. Burada sizler de gördüğünüz gibi taşkın sahası içerisinde zamanında inşa edilen bağ evi dediğimiz ufak tefek hobi bahçesi dediğimiz alanlarda kısmi taşkın sahası içerisinde kalan 5-6 tane yapımız var. Orada da tavuk ve benzeri ufak kümes hayvanları var. Onlar da AFAD'ımızla beraber sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD gönüllülerimiz beraber çalışarak onları da tahliye ediyorlar" diye konuştu.

'24 SAAT TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

Kentte, Meriç Nehri'ndeki olası taşkına karşı 700 metreküpe kadar suyun tahliye edilebileceği tahliye kanalının da bulunduğuna dikkat çeken Vali Sezer, şöyle devam etti:

"O kanal 700 metreküplük bir suyu alabilecek durumda. Dolayısıyla şehir merkezine ilave bir tedbirimiz de var. Şu anda bizim o tahliye kanalından da su akıyor. Fakat dediğim gibi şu anda bizim alınan tedbirler çerçevesinde 2500 metreküpe kadar su bizim Meriç Nehri'nin havzasında taşkın olmadan geçebilecek durumda. 24 saat tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. Olası bir durumda da vatandaşlarımızla ilgili gerekli uyarıları yaparak hem tahliye çalışmalarımızı yapacağız, hem de bu noktadaki ileri tahkimat gerektiren hususlarda da gerekli tedbirlerimizi alacağız ama şu an itibariyle şehir merkezi için herhangi bir risk yok. Aşağı kısımlar için de şu an itibariyle herhangi bir riskin olmadığını buradan belirtmek isterim."

'ŞU AN İTİBARİYLE RİSK YOK'

Bölgede herhangi bir taşkın riskinin olmadığını kaydeden Sezer, "Dolayısıyla risk şu an itibariyle yok. Daha sonra artar mı? Bu, yağışlara bağlı. Yağışların çok şiddetli olması durumunda elbette ki taşkın riski olabilir. Ama bizim bir şansımız var. O da Bulgaristan tarafında barajlardan bırakıldığı zaman onu anlık takip edebiliyoruz. Dolayısıyla buraya gelmesi yaklaşık bir gün, iki gün sürüyor bunların. Ona göre tedbirlerimizi ve tahliye çalışmalarımızı yapma imkanımız olacak. İnşallah olmaz, bunlarla karşı karşıya kalmayız" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Meriç Nehri, Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Çevre

