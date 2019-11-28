Son Dakika Haberleri: Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
Son Dakika Dünya Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var - Son Dakika Dünya

Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Merkel, Berlin'de çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada "Türkiye NATO'da kalmalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü Türkiye'nin jeostratejik konumu ittifak için önemli" ifadelerini kullandı.

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Angela Merkel, Türkiye, Almanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 
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