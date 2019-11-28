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Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
7 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Merkel, Berlin'de çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada "Türkiye NATO'da kalmalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü Türkiye'nin jeostratejik konumu ittifak için önemli" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11
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