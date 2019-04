Merkel Gecikince, Kırmızı Halıda Tek Kaldı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel ile İngiltere Başbakanı Theresa May Berlin 'de bir araya geldi. Başbakanlık binasına gelen May'i kapıda karşılayan olmayınca makam aracından inen İngiltere Başbakanı kırmızı halıya yöneldi. Tek başına kırmızı halının üzerinden yürüyerek başbakanlık binasının giriş kapısına kadar geldi. O sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel aceleyle içeriden ona doğru ilerledi. Merkel, her iki kolunu açarak May'den gecikme için özür diledi. İkili, gazetecilerin görüntü alması için dışarı doğru çıktı. Fotoğrafların çekilmesinden ve kameraların görüntü almasından sonra Merkel ile May görüşmek üzere başbakanlık binasına girdi. İki lider, 1.5 saat süren görüşmenin ardından hiçbir açıklama yapmadı. Merkel'in kapıdan öperek Berlin'den uğurladığı May, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Fransa 'ya geçti. AB KARARLARINA MÜDAHALE ETMEYECEKAlman haber ajansı dpa'nın diplomatlara dayandırdığı haberine göre, İngiltere'nin Brexit için 30 Haziran'a kadar istediği süreye, AB üye ülke liderleri sıcak bakıyor ve çarşamba günü yapılacak toplantıda bu talebi belli şartlar altında kabul edecekler.Şartlardan biri, İngiltere'nin 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılması. AB ülkeleri ayrıca İngiltere'nin seçim tarihine kadar AB üyesi olmasına rağmen AP'de milletvekilinin bulunmamasının, hukuki sorunlara yol açmasından endişe ediyor. Üye devletler, İngiltere hükümetinin AB kararlarına aktif olarak müdahale etmemeyi taahhüt etmesini de koşullardan biri olarak öne sürüyor. 23-26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonra oluşacak yeni AB Komisyonu Başkanı atanmasında ve 2021-2027 yılları arasındaki AB mali çerçevesi müzakerelerinde İngiltere'nin sorun çıkarmaması gibi talepler de var.