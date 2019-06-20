Son Dakika Haberleri: Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
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Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyaret ettiği bir okulda öğrencilerle yaptığı tartışmada, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ziyaret ettiği bir okulda öğrencilerle yaptığı tartışmada, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.
Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde, eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in organize ettiği bir okul ziyareti sırasında açıklamalar yapan Almanya Başbakanı Merkel'in, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dediği belirtildi.
"BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ BÖLGEYE BARIŞ GETİRMEZ"
Spiegel dergisi ve Welt gazetesi başta olmak üzere ülke medyasında yer alan haberlerde, Merkel'in, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini' vurgulayarak, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu için bağımsız bir Kürt devletine karşı olduğunu söylediği belirtildi.
"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, KÜRTLERİN ÖZERKLİĞİNDEN YANAYIM"
Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda ifade etmiş olan Merkel, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumuna da destek vermemiş ve bunu da açıkça ilan etmişti.
Haberlerde, Merkel'in okulda öğrencilerle tartıştığı sırada yöneltilen bir soru üzerine, "Irak'ta kendi başına bağımsız bir Kürt devletinin bölgede gerekli barışı sağlayacağını düşünmüyorum. Toprak bütünlüğünden yana olduğum Irak'ta, Kürtlere, otonominin özerkliğin öngördüğü evrensel tüm haklar sağlanmalıdır" dediği kaydedildi.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Almanya, Angela Merkel, Irak, Dünya
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