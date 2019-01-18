Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

56 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı. TCMB'nin kesinleşmemiş 2018 yılı karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması Genel Kurul tarafından onaylandı.

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Toplantının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz tarafından bu konuda bir önerge verildi. Önergeyle "Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı Kar Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği, indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmak üzere karar alınması" talep edildi. Olağanüstü Genel Kurulda söz konusu önerge kabul edildi.

"KESİN RAKAMI İLETECEĞİZ"

Konuya ilişkin söz alan hissedarların soruları üzerine değerlendirmede bulunan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı tebliğine ilişkin olarak yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede dağıtımı yapılacak avans oranı ve ilgili gündem maddesine ilişkin görüşmeler Genel Kurul'da müzakere edilmek durumunda. Avansın oranı burada öneriliyor. Avans tutarına ilişkin nihai tespit Banka Meclisi kararıyla bize sunulacak finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilip karara bağlanmış olacak. Akabinde bu tutarı, biz kamuoyuyla da Olağanüstü Genel Kurul kararlarıyla birlikte muhtemelen bugün paylaşıyor olacağız. Kesin rakamı o zaman ileteceğiz."

ALBAYRAK 37 MİLYAR LİRAYI İŞARET ETMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı bir konuşmada, Merkez Bankasından Hazineye devredilecek karın 37 milyar lira seviyesinde olacağını öngördüklerini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Merkez, Kar, Maliye, Ekonomi, Güncel
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