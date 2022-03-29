Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı

29.03.2022 10:29
Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan mermer yüklü tır sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan mermer yüklü tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Büyükorhan ilçesi Zaferiye köyü yolunda meydana geldi. Fatih I. yönetimindeki mermer yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan tırın içinde sıkışan sürücü Fatih I. ekipler tarafından çıkarılarak 112 sağlık ekipleri tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı
Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı
Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı

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Büyükorhan, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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