Mersin 2 büyük bocce şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası, Mersin'de 2-9 Kasım'da tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyonalar öncesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Fransa'da yapılması planlanan etkinliklerin, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye'de düzenlenmesine karar verildiğini anımsattı.

Türkmen, Türkiye'nin en nitelikli bocce tesisinin Mersin'de bulunduğunu vurgulayarak, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının yanı sıra Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesinin her türlü desteği verdiğinin altını çizdi.

Şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Türkmen, "Mersin'de peş peşe yapılacak 2 organizasyon, bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu organizasyonlar daha önce ardışık olarak yapılmamıştı. Ayrıca, Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası ilk kez kotalı şekilde yapılıyor. Dolayısıyla ilklerin olduğu bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Türkmen, Dünya Bocce Volo Federasyonunun genel kurul toplantısının da Mersin'de yapılacağını belirterek, "Hem bu etkinlikler hem de genel kurul toplantısı dolayısıyla 'boccenin kalbi Mersin'de atacak' dersek, yerinde bir tanımlama yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

Toroslar Bocce Salonu'nda 2 Kasım'da başlayacak Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası'na 12 ülkeden 36 sporcunun katılacağını aktaran Türkmen, 6 Kasım'daki Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nda ise 23 ülkeden 120 sporcunun yer alacağını kaydetti.

Baş ve Kaymaz'ın konuşmaları

Toroslar Belediye Başkan Vekili Adnan Baş, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla farklı branşlarda kulüpler kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz aylarda İtalya'da düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncusu milli sporcumuz Mehmet Can Yakın, dünya üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Görüyoruz ki Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla spora verdiğimiz destekler başarı olarak geri dönüyor."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da etkinliklerin kentte yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Toroslar Bocce Salonunun kısa zamanda yenilenerek, dünya standartlarında bir tesis haline getirildiğini aktardı.

Toplantıya Dünya Bocce Volo Federasyonu yetkilileri ile milli sporcular İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın da katıldı.