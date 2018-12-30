Son Dakika Haberleri: Mersin Anamur Belediye Korosu Büyüledi

Mersin Anamur Belediye Korosu Büyüledi

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde esnaftan öğrenciye, mühendisten işçiye kadar çeşitli mesleklerden müzikseverlerin yer aldığı 150 kişilik Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde esnaftan öğrenciye, mühendisten işçiye kadar çeşitli mesleklerden müzikseverlerin yer aldığı 150 kişilik Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde İzmir Marşı ile başlayan konseri Şef Hakan Uysal yönetti. 20 parçalık repertuardaki 'Yeşil Başlı Telli Turnam, Çay Elinden Öteye, Köprüden Geçti Gelin, Mavilim, Bir Dalda İki Kiraz' gibi eserleri seslendiren koronun perfonmansı ayakta alkışlandı.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bu tür eğlenceleri düzenleyebiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ruhları şad olsun. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Koromuz yurtiçi ve yurtdışında birçok konser verdi ve büyük beğeni alarak döndü. Esnaftan doktora, mühendise ve öğrenciye kadar halkın içinden gelen herkesin yer aldığı koromuz, Türkiye'nin en büyük korosudur dedi.

Konser sonunda koronun performansı ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:19 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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