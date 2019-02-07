Son Dakika Haberleri: Mersin Anamur'da 'Aydınlatma' Tepkisi

Mersin Anamur'da 'Aydınlatma' Tepkisi

5 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayanlar, Atatürk Bulvarı'ndaki sokak lambalarının gün boyu açık bırakıldığını, ancak gece saatlerinde kapatıldığını belirterek, yetkililerin uygulamayı düzeltmesini istedi.

Mersin Anamur'da 'Aydınlatma' Tepkisi, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayanlar, Atatürk Bulvarı'ndaki sokak lambalarının gün boyu açık bırakıldığını, ancak gece saatlerinde kapatıldığını belirterek, yetkililerin uygulamayı düzeltmesini istedi. Bölgede yaşayanların iddiasına göre ilçe merkezindeki bulvarın refüj kısmına yerleştirilen aydınlatma grupları, yaklaşık 1 aydır düzensiz çalışıyor. Gece boyunca kapalı olan sokak lambaları nedeniyle vatandaşlar karanlıkta kalırken, aydınlatmalar günün ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar açık kalıyor. Gece karanlığında önlerini görmekte zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, yaşanan aksaklığın bir an önce giderilmesini istiyor. Bazı vatandaşlar da elektrik kablolarında yalıtım için kağıt kullanıldığını öne sürerken, yetkilileri göreve davet eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı Azası Ali Baran ise Defalarca yetkililere bildirdim, dilekçe yazdım ama bu sorun bir türlü çözüme kavuşmadı. Anamur'un en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nı aydınlatması gereken sokak lambaları geceleri yanmıyor, gündüz de sönmüyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:02 Kaynak: DHA

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