Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı - Son Dakika

Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktıMERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktı

MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

Ev kadını Ferda Şahin'in (50) 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği 'Bobo', yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarakt olduğu belirlenen 'Bobo', 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede 'Bobo'nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul'daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri 'Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun için de yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi. Çocuğu gibi baktığı köpeğinin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli maddi imkana sahip olmayan Şahin, "Bobo'nun körlüğünün kalıcı hale gelmemesi için tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye yardım istedi.

TEDAVİ VE ULAŞIM MASRAFLARI GİDERİLECEK

Şahin'in yardım çığlığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir duydu. İki gün önce Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, yakından ilgilendiği 'Bobo'nun tedavisi için gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi. İlaç tedavisine başlanan 'Bobo'nun, 1 hafta içerisinde İstanbul'da veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından ameliyat edileceği, tedavi ve ulaşım giderlerinin de karşılanacağı öğrenildi.

Köpeğinin sağlığına kavuşacağı için mutluluk duyan Ferda Şahin, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı

İstanbul, Mersin, Bobo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor

Son Dakika Haberleri
01:40 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
01:40 Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti - Son Dakika
01:28 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika
01:16 Spor trabzonspor, denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
01:16 Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 01:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]