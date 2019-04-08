Mersin Büyükşehir Belediyesinde Devir Teslim

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer mazbatasını alıp göreve başladı.

CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer mazbatasını alıp göreve başladı.



Seçer, Mersin Adliyesi'nde düzenlenen törende, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'tan aldı.



Daha sonra beraberindeki partililerle Cumhuriyet Alanı'na geçen Seçer, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Seçer, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle görevi eski başkan Burhanettin Kocamaz'dan devraldı.



Burada yaptığı konuşmada herkese teşekkür eden Seçer, Kocamaz'ın da seçim yarışında olmasını istediğini ancak bunun "bazı tertipler sonucu" gerçekleşmediğini söyledi.



Bu durumu "Demokrasiye yapılmış bir suikast" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Seçer, aynı düşüncelerinin devam ettiğini ifade etti.



Seçer, seçimin asıl kazanının Mersin ve Türkiye olduğunun altını çizerek, vatandaşın yararına olan projelerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.



Kocamaz'ın endişe duymamasını isteyen Seçer, "Sayın başkan ve yurttaşlarımız endişe duymasın belediye emin ellerdedir." dedi.



Seçer, daha iyisini yapma iddiasıyla girdikleri seçimi kazandıklarını anlatarak, geçmiş hizmetleri çok öteye taşımaya gayret göstereceklerini, Kocamaz'ın da deneyimlerinden faydalanacaklarını sözlerine ekledi.



Burhanettin Kocamaz da hizmetlerin kaldığı yerden artarak devam etmesini istediğini belirterek, özellikle sosyal, kültürel ve sportif alandaki çalışmaların sürdürülmesini beklediklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından Kocamaz belediye mührünü Seçer'e teslim etti.

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