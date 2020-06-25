Mersin'de 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 26 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Esenli Mahallesi'nde bir şüphelinin tarla içerisindeki barakada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Operasyonda 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:19 Kaynak: AA
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