MERSİN'de aniden etkili olan dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.
Mersin'de etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, sokakları beyaza bürüdü. Şaşkına dönen vatandaşlar, beyaza bürünen yerleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haber: Soner AYDIN – Kamera: Mersin,
Son Dakika › Yerel › Mersin'de Aniden Dolu Yağdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?