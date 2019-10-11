Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
36 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:43 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hacı Turhan idaresinde 70 AL 110 plakalı beton mikseri Karaman-Mut kara yolu Narlıdere Mahallesi'nde devrildi.
Devrilen beton mikseri, kara yolu kenarındaki yaya Mitat Demirel'e çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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