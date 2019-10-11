Son Dakika Haberleri: Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

36 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hacı Turhan idaresinde 70 AL 110 plakalı beton mikseri Karaman-Mut kara yolu Narlıdere Mahallesi'nde devrildi.

Devrilen beton mikseri, kara yolu kenarındaki yaya Mitat Demirel'e çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:43 Kaynak: AA
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