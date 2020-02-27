Mersin'de bir haftada bin 905 işletme denetlendi - Son Dakika
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Mersin'de bir haftada bin 905 işletme denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak başlatılan ve 6 gün süren 'gıda denetim seferberliği' kapsamında, Mersin'de bin 905 işletmenin denetlendiği bildirildi.

Mersin'de bir haftada bin 905 işletme denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak başlatılan ve 6 gün süren 'gıda denetim seferberliği' kapsamında, Mersin'de bin 905 işletmenin denetlendiği bildirildi.


Bakan Pakdemirli'nin talimatları ile Türkiye çapında başlatılan 'gıda denetim seferberliği', 6 günün sonunda tamamlandı. Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla hafta boyunca süren seferberlikte, ilk nokta süt ve süt ürünleri üreten işyerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan işyerleri oldu. Mersin genelinde 13 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde 76 kontrol görevlisi yer aldı. Seferberlik kapsamında bin 905 işletmeye denetim yapılırken, 91 işletmeye gıda güvenliğini riske atacak bir takım eksiklikleri gidermesi için süre verildi. Ayrıca 4 işletmeye idari para cezası uygulanırken, incelenmek üzere 24 adet numune alındı.


Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, seferberlik sürecinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, seferberlik haricinde de tüm denetim ekiplerinin vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için sahada denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. - MERSİN

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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