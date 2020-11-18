Mersin'de bisiklet sürücüleri için levha düzenlemesi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, bisikletlilerin kentte rahatlıkla bisikletlerini sürebilmesi ve trafikte yaşayabilecekleri sorunları en aza indirebilmek için levha düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bisiklet kullanımını artırmak ve trafikte bisikletlilerin yaşadığı sorunları en aza indirmek için çalışmalar sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kentin 5 noktasındaki VMS dijital mesaj levhalarına, evrensel sembollerden olan ve üzerinde 'Bisikletliye saygı- 1.5 metre' ve 'Bisikletliyi fark edin' yazılı uyarılar yerleştirdi.

Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde mesajlar ile bisikletlilere dikkat çekiliyor

Bu mesajlar, GMK Bulvarı ile Akbelen Bulvarı kesişimindeki Karayolları yanında, GMK Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminde, İsmet İnönü Bulvarı Liman Kavşağında ve Hilton Kavşağında, Adnan Menderes Bulvarı ve 34. Cadde kesişimindeki Orkide Kafe hizasında olmak üzere toplam 5 noktada, VMS dijital levhalarında yer alıyor.

"Bisiklet sürücülerinin daha güvenli seyahat etmesini planlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, "Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanımız son yıllarda ülkemizin farklı noktalarında ölümle sonuçlanan bisiklet kazalarının artığını ifade ederek, bununla ilgili şehrimizde bir çalışma yapılması için talepte bulundular. Biz de bir çalışma gerçekleştirdik. Şehrin yoğun trafiği olan 5 tane noktasına, VMS dijital levhaların üzerine, motorlu taşıt sürücülerinin bisikletlileri fark etmesine yönelik bir farkındalık çalışması yaptık. Sürücülerin karayolunu ortak kullandıkları bisiklet sürücüleri ile beraber daha güvenli bir şekilde seyahat etmesini planlıyoruz" dedi.

2021'de Mersin'e toplam 100 kilometreyi aşacak bisiklet yolu kazandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2021 yılı içerisinde Mersin'e 100 kilometre bisiklet yolu kazandırmaya yönelik vizyonunu hatırlatan Altuntaş, "İlk etabı olan 18.2 kilometrelik bisiklet yolumuzun ihalesine bu ayın 24'ünde çıktık. 18.2 kilometrelik kesintisiz bir ulaşım sağlayacak bisiklet yolunu şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Yine 2021 yılı içerisinde de toplamda 100 kilometreyi aşacak şekilde bir bisiklet yolunu şehrimize kazandırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

" Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama"

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, son zamanlarda yaşanan bisiklet kazalarının artması üzerine böyle bir talepte bulunduklarını belirtirken, yapılan çalışmanın farklı şehirlere örnek teşkil etmeye başladığını ifade etti. Özenir, Mersin'de bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını amaçladıklarını ve daha fazla kişinin sağlıklı, çevreci, ekonomik ve sosyal yaşamı için bisiklet kullanmasını istediklerini dile getirdi. - MERSİN