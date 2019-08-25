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Mersin'de "Çamlıyayla 5. İğne Oyası Festivali"

44 dakika önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Geleneksel İğne Oyası Festivali" gerçekleştirildi.

Mersin'de

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Geleneksel İğne Oyası Festivali" gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla Kaymakamlığı ve Çamlıyayla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin en güzel şekilde tanıtılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

İlçenin tarihi ve doğasının önemli olduğunu ifade eden Tepebağlı, "Çamlıyayla'yı insanlara ulaştırmak ve anlatmak gerekiyor. Bu yüzden bu tür etkinlik birer fırsattır. Bizler bu tanıtımın yapılması için elimizden geleni yapacağız ve yapmak zorundayız. Çamlıyayla'ya özgü olan iğne oyası gerçekten tamamen el işi göz nuru eserlerdir. Değerli kadınlarımızın, genç kızlarımızın ellerinden çıkan ürünler evlerimizi ve bizleri süslüyor. Bu yüzden bu eserlere gereken değeri vermeliyiz." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İki gün önce çocuğunun yanında katledilen Emine Bulut kardeşime rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu gibi canilerin en ağır cezayı almaları için tüm arkadaşlarımızla gerekli çalışmayı yapacağız." diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise ilçede kadınlar tarafından yapılan iğne oyalarının önemine değindi.

Festival kapsamında düzenlenen iğne oyası defilesi ilgiyle izlendi.

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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